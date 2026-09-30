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Билайн запустил аренду электронных и аудиокниг с выгодой до 50% ОТП Банк приглашает на встречу с Иштваном Оросем 30 сентября в пространстве "Подписные в музее" Жители Самарской области летом слушали MIA BOYKA и читали фэнтэзи В Приволжском районе библиотекари провели уличную акцию в поддержку чтения В Самаре пройдет Гаражка от издательства МИФ

Литература Культура

Билайн запустил аренду электронных и аудиокниг с выгодой до 50%

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сервисе "Книги Билайн" появилась возможность брать электронные и аудиокниги в аренду на один, три или шесть месяцев. Новый формат позволяет легально читать и слушать выбранные произведения с экономией до 50% по сравнению с покупкой навсегда.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Читатель сам выбирает подходящий срок доступа. Максимальная выгода — при аренде на месяц: она обойдётся вдвое дешевле покупки без ограничения срока. Например, для отпуска можно взять детектив на короткий срок, а вот для знакомства с объёмным романом выбрать аренду на три месяца или полгода.

Условия прозрачны — стоимость, размер скидки и срок доступа видны до оплаты, а сервис доступен клиентам любых операторов связи. Оформлять подписку не требуется — пользователь платит только за доступ к конкретному произведению на выбранный срок. А узнать, какие именно произведения доступны к аренде, можно по специальной отметке со скидкой и значком часов.

"Мы развиваем "Книги Билайн", отталкиваясь от того, что нужно людям. Не каждому нужна целая библиотека, и не все готовы оплачивать подписку ради одного произведения. Аренда позволяет взять именно ту книгу, которую хочется прочитать или послушать, сэкономить и заодно познакомиться с нашим сервисом без расходов на подписку. Далеко не каждый сервис на рынке сегодня предлагает такую модель, а мы видим в ней перспективу: она даёт читателю больше свободы и делает легальное чтение доступнее. Для нас это и есть клиентоцентричность — предлагать понятные условия и оставлять человеку выбор", — отметил Антон Лазарев, руководитель сервиса "Книги Билайн".

Спланировать чтение помогут подсказки внутри сервиса: пользователь сможет отслеживать прогресс и узнать, сколько минут в день нужно уделять книге, чтобы закончить её до завершения срока доступа. А за три дня до окончания аренды сервис отправит уведомление. Если времени не хватит, можно продлить аренду или приобрести произведение навсегда. Арендованные произведения можно читать и слушать даже без интернета. Достаточно заранее загрузить их в приложении "Книги Билайн".

"Книги Билайн" — это более 650 тыс. электронных и аудиокниг разных жанров, включая произведения в бесплатном каталоге. Сервис регулярно пополняет свои коллекции и радует пользователей ожидаемыми и интересными новинками, прочитать которые они могут одними из самых первых. А тем, кто ещё не решил, что почитать или послушать, в "Книгах Билайн" поможет поиск на основе искусственного интеллекта. Достаточно описать свои вкусы и интересы, указать любимый жанр или настроение — ИИ предложит подходящие произведения.

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