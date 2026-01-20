Самарский писатель Андрей Олех проведет авторский курс "Текст без имени"

В пятницу, 23 января, в 18:00 в самарской библиотеке № 23 стартует авторский курс "Текст без имени" (18+) писателя Андрея Олеха.
Творческий забег обещает быть полезным и интересным. Андрей Олех даст слушателям основы писательского ремесла, рассмотрит шедевры мировой литературы и разберет рукописи участников курса, чтобы каждый текст нашел свое имя.
Тема первой встречи "Идеи и память". На ней поговорят о том, как появляются замыслы будущих шедевров, как великие писатели придумывали свои книги и какая из ментальных стратегий более эффективна.Количество мест ограничено!
Регистрация на встречу по ссылке.
Последние комментарии
великолепные книги супер
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".