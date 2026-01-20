16+
Самарский писатель Андрей Олех проведет авторский курс "Текст без имени"

Литература Культура

Самарский писатель Андрей Олех проведет авторский курс "Текст без имени"

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 23 января, в 18:00 в самарской библиотеке № 23 стартует авторский курс "Текст без имени" (18+) писателя Андрея Олеха.

Творческий забег обещает быть полезным и интересным. Андрей Олех даст слушателям основы писательского ремесла, рассмотрит шедевры мировой литературы и разберет рукописи участников курса, чтобы каждый текст нашел свое имя.

Тема первой встречи "Идеи и память". На ней поговорят о том, как появляются замыслы будущих шедевров, как великие писатели придумывали свои книги и какая из ментальных стратегий более эффективна.Количество мест ограничено!

Регистрация на встречу по ссылке.

