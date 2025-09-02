В Самаре пройдет литературный фестиваль им. Михаила Анищенко

В пятницу, 5 сентября, в 11:00 в Самарском литературно-мемориальном музее им. Максима Горького (Самара, ул. Фрунзе, 155) откроется XIII Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко (12+).

Фестиваль соберет 70 молодых поэтов, прозаиков, детских писателей, известных российских литераторов. Кроме того, 13-й фестиваль дополнится спецпрограммами для организаторов литературных мероприятий и для авторов буктрейлеров. В течение трех дней будут проходить мастер-классы, семинары, лекции, творческие вечера. Также состоится Межрегиональный литературный турнир, по итогам которого победитель получит право на издание собственной книги тиражом 300 экземпляров.

Мероприятия фестиваля пройдут в образовательном лагере "Жигули" на берегу Волги в окружении Жигулевских гор.

Среди гостей и ведущих литературных семинаров в этом году - поэты Анна Гедымин, Полина Корицкая (Москва), Дмитрий Легеза (Санкт-Петербург), Александра Малыгина (Барнаул), прозаики Платон Беседин (Севастополь), Александр Громов, Андрей Олех, Леонид Немцев (Самара).

По итогам выйдет областной литературный журнал "Молодежная волна", куда войдут лучшие произведения участников.

Накануне открытия фестиваля, 4 сентября в 18:00, в Центре российской кинематографии "Художественный" (ул. Куйбышева, 105) состоится финал II Всероссийского конкурса буктрейлеров "Смотри книгу". На конкурс прислали 600 работ со всей страны, 20 из них попали в короткий список и будут показаны на большом экране, компетентное жюри определит лауреатов, а зрители - своего фаворита. Лучшие участники конкурса поедут на фестиваль Анищенко.