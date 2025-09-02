16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет литературный фестиваль им. Михаила Анищенко В Самаре пройдет "Гаражка" издательства МИФ Исследование Литрес и LiveLib: 83% россиян в браке считают свою семью идеальной 380 единиц оригинального контента книжного сервиса Строки станут доступны в Литрес Успеть за 60 секунд: в Самаре пройдет конкурс на скоростное чтение

Литература Культура

В Самаре пройдет литературный фестиваль им. Михаила Анищенко

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 5 сентября, в 11:00 в Самарском литературно-мемориальном музее им. Максима Горького (Самара, ул. Фрунзе, 155) откроется XIII Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко (12+).

Фестиваль соберет 70 молодых поэтов, прозаиков, детских писателей, известных российских литераторов. Кроме того, 13-й фестиваль дополнится спецпрограммами для организаторов литературных мероприятий и для авторов буктрейлеров. В течение трех дней будут проходить мастер-классы, семинары, лекции, творческие вечера. Также состоится Межрегиональный литературный турнир, по итогам которого победитель получит право на издание собственной книги тиражом 300 экземпляров.

Мероприятия фестиваля пройдут в образовательном лагере "Жигули" на берегу Волги в окружении Жигулевских гор.

Среди гостей и ведущих литературных семинаров в этом году - поэты Анна Гедымин, Полина Корицкая (Москва), Дмитрий Легеза (Санкт-Петербург), Александра Малыгина (Барнаул), прозаики Платон Беседин (Севастополь), Александр Громов, Андрей Олех, Леонид Немцев (Самара).

По итогам выйдет областной литературный журнал "Молодежная волна", куда войдут лучшие произведения участников.

Накануне открытия фестиваля, 4 сентября в 18:00, в Центре российской кинематографии "Художественный" (ул. Куйбышева, 105) состоится финал II Всероссийского конкурса буктрейлеров "Смотри книгу". На конкурс прислали 600 работ со всей страны, 20 из них попали в короткий список и будут показаны на большом экране, компетентное жюри определит лауреатов, а зрители - своего фаворита. Лучшие участники конкурса поедут на фестиваль Анищенко.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Немытышев 09 апреля 2024 13:15 В Самару приедет папа Тани Гроттер

великолепные книги супер

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5