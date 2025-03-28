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Литература Культура

Ностальгия и отдых: "ЛитРес" и "Ростелеком" узнали, почему взрослые выбирают детский контент

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках ежегодной Недели детской книги "Ростелеком. Книги" и сервис "ЛитРес" опросили своих взрослых пользователей и узнали, почему им интересны детские и подростковые произведения. В исследовании приняло участие более 800 респондентов старше 18 лет. Результаты показали высокую востребованность детского контента среди взрослой аудитории вне зависимости от наличия у них детей.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

По данным опроса, значительная часть респондентов (87% родителей и 90% бездетных) регулярно обращаются к детскому контенту. Наиболее популярным видом такого контента у взрослых оказались мультфильмы (48% опрошенных) и книги (43%), преимущественно в жанрах фэнтези и приключений.

Разновидность досуга (26%), ностальгия по детству (17%) и напоминание о настоящих ценностях (16%) — вот три главные причины, по которым семейные люди останавливают свой выбор на детском контенте. Респонденты без детей чаще всего выбирают такие произведения для того, чтобы отдохнуть (42%).

Неинтересные темы и вопросы (53%) и несоответствие возрасту или социальному статусу (42%) стали основными причинами отсутствия интереса к детскому контенту у оставшихся респондентов. Исследование также показало также, что 63% опрошенных негативно относятся к современным интерпретациям привычных детских персонажей.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских проектов "Ростелекома":

"Все мы родом из детства — эта фраза известна каждому, но от этого она не теряет своей актуальности. Возвращаясь к произведениям, которые мы читали еще в детстве, неожиданно находишь ответы на волнующие нас, взрослых, вопросы. А наш сервис "Ростелеком. Книги" насчитывающий несколько тысяч электронных и аудиокниг, позволяет в любой момент перечитать любимое детское произведение".

Неделя детской книги — это ежегодная акция, направленная на популяризацию чтения среди юной аудитории и продвижение литературы для младшего возраста.

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