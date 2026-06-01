Дарья Донцова и Татьяна Толстая посетили книжный фестиваль "Время читать" в Самаре

Мероприятие состоялось в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Стать частью события мог любой желающий, даже самый юный читатель. Гости погрузились не просто в библиотечную атмосферу — они играли, обсуждали, создавали свои произведения, а также встретились с любимыми авторами. Приглашенными писателями фестиваля стали Марина Москвина, Дарья Донцова, Татьяна Толстая, Андрей Геласимов.
Весь день в здании библиотеки были доступны 22 тематические площадки, выставки, музыкальные и театральные представления и экскурсии.
Так, на площадке Самарского государственного медицинского университета "Игра всерьёз: тайны медицинского архива" гости могли на мгновение стать врачами, поучаствовать в мастер-классах, онлайн-квесте и познакомиться с Тарасом Гриценко — автором медицинских книг.
Организаторы подготовили интерактивы и для особенных гостей. Необычным местом на мероприятии стало пространство "Игры разума" для людей с нарушениями зрения. Они получили возможность ознакомиться с адаптированными настольными играми.
Также впервые на фестивале были представлены площадки от "Дома дружбы народов", посвященные году единства народов России. Здесь гости могли примерить традиционные головные уборы, посмотреть фотовыставку и поближе познакомиться с обычаями и культурой регионов нашей страны.
Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила важность проведения книжных фестивалей, ведь они носят просветительский характер, знакомят с новой литературой и с творчеством наших земляков.
"Мы видим на площадках много деятелей Самарской губернии, которые вносят свой вклад в развитие региона. Очень здорово, что большинство площадок имеют интерактивный формат — это квизы, конкурсы. Ребята, вовлекаясь в этот процесс, безусловно, узнают о новом писателе, о книгах. И все-таки мы одна из самых читающих стран в мире. Хотелось бы, чтобы наша молодежь при сегодняшних современных информационных технологиях иногда брала в руки книгу и читала", — поделилась Ирина Калягина.
Каждый год организаторы стараются приглашать больше знаменитых авторов и 2026 не стал исключением. На фестивале выступили две яркие представительницы современной литературы — Татьяна Толстая и Дарья Донцова. Обе встречи прошли с большим количеством гостей. Писательницы пообщались с фанатами, а потом провели автограф-сессию, где никто из поклонников не остался без внимания.
Своими впечатлениями поделились поэтесса, член Союза писателей Москвы Мария Ватутина и писатель, редактор издательства "МОЗАИКА kids" Алена Кашура.
"Самара замечательный город, мне она показалась огромной, солнечной. Сегодня мне показали "Вертолетку", Иверский монастырь. Самарчане — люди, очень располагающие к себе. На фестивале я уже успела проникнуться атмосферой, здесь такая движуха! Хорошо, что в вашем городе, много кто интересуется книжными фестивалями. Читать очень важно, особенно в наше время. У человека, которого воспитала книга, особенный образ мышления. Внутри возникает желание творить, открывается совершенно другой мир, где свои законы. И, в конце концов, именно книга вечна", — поделилась Мария Ватутина.
Автор также призвала самарскую молодежь больше знакомиться с творчеством современников, и когда отключают электричество браться в первую очередь за книги, а не телефон.
"Сегодня мы пообщались с юными писателями, здорово, что так много увлеченных детских лиц. На фестивале очень много разных локаций. Я уже прошлась по выставке и была на многих площадках. Каждый может найти для себя место для вдохновения и творчества. Увидела очень много замечательных авторов, в том числе из Самары", — прокомментировала Алена Кашура.
Многие из гостей фестиваля "Время читать" стали уже постоянными участниками. Яна Кузина призналась, что посещает его не первый год, и поблагодарила организаторов за приглашенных в 2026 году писателей.
"В этом году на фестивале было множество интерактивных площадок, объединенных в квест, по результатам которого можно было получить памятные призы. Отдельно хочу отметить выбор спикеров в этом году — Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Марина Москвина и другие известные и любимые многими писатели. Было интересно послушать их ответы на вопросы читателей и приятно получить автограф. На ежегодной книжной ярмарке было много любопытных и даже редких книг разных жанров, в том числе историческая и детская литература. Рада, что в Самаре есть мероприятия, которые популяризируют чтение и взращивают к нему интерес", — отметила Яна.
"Время читать" проводится с 2020 года. Теперь межрегиональный книжный фестиваль состоится через год. За шесть лет его участниками стало большое количество как знаменитых гостей, так и простых любителей читать.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги