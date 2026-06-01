Дарья Донцова и Татьяна Толстая посетили книжный фестиваль "Время читать" в Самаре

Мероприятие состоялось в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Стать частью события мог любой желающий, даже самый юный читатель. Гости погрузились не просто в библиотечную атмосферу — они играли, обсуждали, создавали свои произведения, а также встретились с любимыми авторами. Приглашенными писателями фестиваля стали Марина Москвина, Дарья Донцова, Татьяна Толстая, Андрей Геласимов.

Весь день в здании библиотеки были доступны 22 тематические площадки, выставки, музыкальные и театральные представления и экскурсии.

Фото: Александра Белова

Так, на площадке Самарского государственного медицинского университета "Игра всерьёз: тайны медицинского архива" гости могли на мгновение стать врачами, поучаствовать в мастер-классах, онлайн-квесте и познакомиться с Тарасом Гриценко — автором медицинских книг.

Организаторы подготовили интерактивы и для особенных гостей. Необычным местом на мероприятии стало пространство "Игры разума" для людей с нарушениями зрения. Они получили возможность ознакомиться с адаптированными настольными играми.

Также впервые на фестивале были представлены площадки от "Дома дружбы народов", посвященные году единства народов России. Здесь гости могли примерить традиционные головные уборы, посмотреть фотовыставку и поближе познакомиться с обычаями и культурой регионов нашей страны.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина отметила важность проведения книжных фестивалей, ведь они носят просветительский характер, знакомят с новой литературой и с творчеством наших земляков.

"Мы видим на площадках много деятелей Самарской губернии, которые вносят свой вклад в развитие региона. Очень здорово, что большинство площадок имеют интерактивный формат — это квизы, конкурсы. Ребята, вовлекаясь в этот процесс, безусловно, узнают о новом писателе, о книгах. И все-таки мы одна из самых читающих стран в мире. Хотелось бы, чтобы наша молодежь при сегодняшних современных информационных технологиях иногда брала в руки книгу и читала", — поделилась Ирина Калягина.

Каждый год организаторы стараются приглашать больше знаменитых авторов и 2026 не стал исключением. На фестивале выступили две яркие представительницы современной литературы — Татьяна Толстая и Дарья Донцова. Обе встречи прошли с большим количеством гостей. Писательницы пообщались с фанатами, а потом провели автограф-сессию, где никто из поклонников не остался без внимания.

Дарья Донцова: "В подвале на цепях сидит моя бригада, которая пишет за меня книги" В Самарской областной научной библиотеке состоялась встреча с Дарьей Донцовой, популярной писательницей ироничных детективов. Она прошла в рамках книжного фестиваля "Время читать". Поклонников было так много, что в зале не осталось свободных мест. Люди увлеченно слушали, расположившись на лестницах и балконе третьего этажа. Знаменитая представительница современной литературы много шутила и говорила о личном, пообщалась с фанатами и дала советы начинающим авторам.

Своими впечатлениями поделились поэтесса, член Союза писателей Москвы Мария Ватутина и писатель, редактор издательства "МОЗАИКА kids" Алена Кашура.

"Самара замечательный город, мне она показалась огромной, солнечной. Сегодня мне показали "Вертолетку", Иверский монастырь. Самарчане — люди, очень располагающие к себе. На фестивале я уже успела проникнуться атмосферой, здесь такая движуха! Хорошо, что в вашем городе, много кто интересуется книжными фестивалями. Читать очень важно, особенно в наше время. У человека, которого воспитала книга, особенный образ мышления. Внутри возникает желание творить, открывается совершенно другой мир, где свои законы. И, в конце концов, именно книга вечна", — поделилась Мария Ватутина.

Автор также призвала самарскую молодежь больше знакомиться с творчеством современников, и когда отключают электричество браться в первую очередь за книги, а не телефон.

"Сегодня мы пообщались с юными писателями, здорово, что так много увлеченных детских лиц. На фестивале очень много разных локаций. Я уже прошлась по выставке и была на многих площадках. Каждый может найти для себя место для вдохновения и творчества. Увидела очень много замечательных авторов, в том числе из Самары", — прокомментировала Алена Кашура.

Многие из гостей фестиваля "Время читать" стали уже постоянными участниками. Яна Кузина призналась, что посещает его не первый год, и поблагодарила организаторов за приглашенных в 2026 году писателей.

"В этом году на фестивале было множество интерактивных площадок, объединенных в квест, по результатам которого можно было получить памятные призы. Отдельно хочу отметить выбор спикеров в этом году — Татьяна Толстая, Дарья Донцова, Марина Москвина и другие известные и любимые многими писатели. Было интересно послушать их ответы на вопросы читателей и приятно получить автограф. На ежегодной книжной ярмарке было много любопытных и даже редких книг разных жанров, в том числе историческая и детская литература. Рада, что в Самаре есть мероприятия, которые популяризируют чтение и взращивают к нему интерес", — отметила Яна.

"Время читать" проводится с 2020 года. Теперь межрегиональный книжный фестиваль состоится через год. За шесть лет его участниками стало большое количество как знаменитых гостей, так и простых любителей читать.