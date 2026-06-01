В с. Севрюкаево Ставропольского района скоро откроется новый ФАП

Современное здание для размещения подразделения Ставропольской ЦРБ возвели за счет средств областного бюджета. Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать более 270 человек.

Здание уже введено в эксплуатацию, в настоящее время проходит процедура лицензирования. Параллельно завершается процесс укомплектования новым оборудованием и мебелью.

"Безусловно, это более комфортные условия для пациентов. Также в новом ФАПе будут получать помощь жители нескольких близлежащих малочисленных населенных пунктов, где проживает порядка 10–15 человек", — отметил главврач Расим Мударисов.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.