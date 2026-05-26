На сердечно-сосудистые заболевания приходится почти половина смертей в регионе

В структуре общей смертности доля болезней системы кровообращения (БСК) в 2025 году увеличилась и составила 44,5% против 43,8% в 2024 году. Для сравнения - в 2021 году доля БСК составляла лишь 32,5%. Такие данные приведены в региональной программе "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Самарской области", рассчитанной на 2025-2030 годы.

При этом в 2025 году показатель смертности от БСК в Самарской области составил 571,1 на 100 тыс. населения (17776 человек), что на 2,2% меньше данного показателя в 2024 году (18265 человек).

По мнению специалистов, прогноз смертности от болезней системы кровообращения на 2026 год с учетом данных за 3 месяца 2026 г. составляет 617,6 на 100 тыс. населения.

"Прогнозный показатель превышает показатель 2025 года на 8,1%", — отмечается в тексте программы.

Самая распространенная среди БКС в Самарской области — ишемическая болезнь сердца. Она составляет 47%. На втором месте — цереброваскулярные болезни (35,8%). Отмечается, что мужчин, умерших от БСК, стало меньше — с 51,4% в 2024 году до 50,2% в 2025-м. По женщинам статистика не столь оптимистична: в 2024 г. от БСК умерло 48,6% женщин, а в 2025 году — уже 49,8%.

"На возраст старше 50 лет приходится 91,9% случаев смертности от болезней системы кровообращения (в 2024 году — 91,8%), в том числе — 63% на возраст от 70 лет и старше", — констатируют специалисты.

Наиболее высокая сметность от БСК зарегистирована в Сызраи, Жигулевске и Октябрьске. Среди районов лидируют Кошкинский, Сергиевский, Челно-Вершинский и Безенчукский.

Кроме того, в тексте документа отмечается: население Самарской области является демографически старым, а доля пожилых людей (60 лет и старше) в динамике лет постоянно увеличивается. В 2025 г. она составила 25,9%, в то время как в 2010 году — лишь 18,6%.

За прошлый год общая численность населения региона уменьшилась на 15,2 тыс. человек. При этом численность детей (0-17 лет) составила 5955 тыс. человек, что на 6,4 тыс. человек меньше, чем в 2024 году. Доля детей в общей численности населения уменьшилась до 19,1%, на 0,1% по сравнению с годом ранее.

Численность трудоспособного населения за прошлый год уменьшилась на 12,4 тыс. человек за год и составила 1,78 млн жителей.