16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодые сотрудники "ТОАЗа" провели квест "По дорогам памяти" в Тольятти Студенческие отряды региона открыли третий трудовой семестр Открыт прием заявок на шестой форум "Сильные идеи для нового времени" Программа Росмолодежи запустила серию аудиогидов "Проводники смыслов. Голоса" До 25 мая продолжается прием заявок на XII всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов"

Молодежная политика Общество

Молодые сотрудники "ТОАЗа" провели квест "По дорогам памяти" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 83
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Совет молодежи "Тольяттиазота" организовал историко-патриотическую игру "По дорогам памяти", которая состоялась в Комсомольском районе Тольятти. В мероприятии приняли участие сотрудники компании с семьями, студенты Тольяттинского химико-технологического колледжа и старшеклассники подшефной ТОАЗу гимназии № 35.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Маршрут квеста прошел по улицам города, названным в честь Героев Великой Отечественной войны и участников легендарной подпольной молодежной организации "Молодая гвардия", действовавшей в годы ВОВ в оккупированном Краснодоне. В рамках игры были задействованы участки улиц Матросова, Космодемьянской, Чайкиной, Кошевого, Тюленина и Шевцовой.

Участникам историко-патриотического мероприятия предстояло пешком пройти разработанный маршрут и выполнить тематические задания на логику, внимательность и умение работать в команде. Вопросы квеста были основаны на реальных историях и переписках фронтовиков, что позволило погрузиться в атмосферу военных лет, вспомнить ключевые события Великой Отечественной войны через призму судеб людей, а также познакомиться со знаковыми местами родного города.

Мероприятие завершилось возложением цветов к горельефу Ульяне Громовой. Победители и призеры игры получили корпоративные подарки от предприятия.

Константин Агафонов, лидер Совета молодежи АО "ТОАЗ":

"Квест "По дорогам памяти" — это сквозной проект молодежного движения группы "Уралхим". Подобные мероприятия уже проводились в других городах, а в этом году Совет молодежи ТОАЗа впервые поддержал инициативу в Тольятти. Мероприятие стало очередным напоминанием, как важно поддерживать память о великом этапе нашего прошлого и о героях, благодаря которым мы живем и развиваемся. Такие проекты помогают молодежи ощущать связь времен и гордиться подвигом прадедов не только по учебникам, но и через живые истории и личное участие. Я уверен, что событие станет в компании ежегодной традицией".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

Фото на сайте

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31