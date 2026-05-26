Молодые сотрудники "ТОАЗа" провели квест "По дорогам памяти" в Тольятти

Совет молодежи "Тольяттиазота" организовал историко-патриотическую игру "По дорогам памяти", которая состоялась в Комсомольском районе Тольятти. В мероприятии приняли участие сотрудники компании с семьями, студенты Тольяттинского химико-технологического колледжа и старшеклассники подшефной ТОАЗу гимназии № 35.
Маршрут квеста прошел по улицам города, названным в честь Героев Великой Отечественной войны и участников легендарной подпольной молодежной организации "Молодая гвардия", действовавшей в годы ВОВ в оккупированном Краснодоне. В рамках игры были задействованы участки улиц Матросова, Космодемьянской, Чайкиной, Кошевого, Тюленина и Шевцовой.
Участникам историко-патриотического мероприятия предстояло пешком пройти разработанный маршрут и выполнить тематические задания на логику, внимательность и умение работать в команде. Вопросы квеста были основаны на реальных историях и переписках фронтовиков, что позволило погрузиться в атмосферу военных лет, вспомнить ключевые события Великой Отечественной войны через призму судеб людей, а также познакомиться со знаковыми местами родного города.
Мероприятие завершилось возложением цветов к горельефу Ульяне Громовой. Победители и призеры игры получили корпоративные подарки от предприятия.
Константин Агафонов, лидер Совета молодежи АО "ТОАЗ":
"Квест "По дорогам памяти" — это сквозной проект молодежного движения группы "Уралхим". Подобные мероприятия уже проводились в других городах, а в этом году Совет молодежи ТОАЗа впервые поддержал инициативу в Тольятти. Мероприятие стало очередным напоминанием, как важно поддерживать память о великом этапе нашего прошлого и о героях, благодаря которым мы живем и развиваемся. Такие проекты помогают молодежи ощущать связь времен и гордиться подвигом прадедов не только по учебникам, но и через живые истории и личное участие. Я уверен, что событие станет в компании ежегодной традицией".
