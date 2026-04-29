В регионе наградили лауреатов и дипломантов Самарской студвесны и фестиваля работающей молодежи "Весна на Волге"

САМАРА. 29 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области прошла торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов областного фестиваля студенческого творчества "Самарская студенческая весна" среди студентов вузов, а также участников фестиваля работающей молодежи "Весна на Волге". Новый проект впервые стал частью сезона и предоставил сцену молодым специалистам, которые, начав профессиональный путь, продолжают заниматься творчеством.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

В 2026 г. участниками фестиваля стали 2026 студентов образовательных организаций высшего образования. Еще более 30 представителей работающей молодежи подали заявки на участие в фестивале "Весна на Волге".

Напомним, фестиваль "Самарская студенческая весна-2026" проводится при поддержке правительства Самарской области, в рамках реализации Программы поддержки и развития молодежного творчества "Студвесна" - крупнейшего молодежного творческого проекта Российского Союза Молодежи, который ежегодно объединяет более 1,5 миллиона молодых людей из разных регионов страны.

"Для Самарской области "Студвесна" - это уже большая творческая традиция. Здесь каждый год появляются новые имена, новые команды и новые идеи. Особенно важно, что в этом сезоне к фестивалю присоединилась работающая молодежь. Это значит, что творчество остается частью жизни и после студенческих лет", - отметил министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов.

Фестиваль, зародившийся в Самаре в 1993 г. как площадка для студенческого творчества, сегодня продолжает быть одним из самых популярных проектов региона, который с каждым годом претерпевает изменения и привлекает все большее число участников. В этом году он собрал представителей из 16 вузов региона и включил 16 конкурсных концертных мероприятий в городских округах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань и муниципальном районе Кинельский. Кроме того, состоялся конкурсный день, предоставив еще большему числу студентов шанс продемонстрировать свои таланты.

В Молодежном центре Самарской области 27 апреля прошла торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов Фестивалей. По итогам 109 творческих номеров студентов ВУЗов удостоены звания лауреата, а 129 номеров отмечены дипломами. Среди них не только яркие концертные номера традиционных направлений, но и авторские работы современных творческих форматов, таких как "Арт", "Видео", "Медиа", "Мода", а также подноминации музыкального направления "Электронная музыка и диджеинг". Отдельно были отмечены представители работающей молодежи - шесть человек вошли в число призеров Фестиваля "Весна на Волге". Имена лауреатов и дипломантов уже опубликованы в официальном сообществе Фестиваля в социальной сети "ВКонтакте".

Победители направления "Конкурсное концертное мероприятие" и общекомандного зачета будут названы на гала‑концерте "Самарской студенческой весны" - именно там подведут итоги состязания между вузами и отметят лучшие творческие номера. А также из числа лауреатов Фестиваля будет сформирована делегация, которая представит регион на Всероссийском этапе - с 24 по 29 июня в городе Красноярске.

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

