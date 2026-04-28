Самарская молодежь может получить до 2 млн на развитие студенческих сообществ ссузов

20 апреля стартовала регистрация на Всероссийский конкурс "Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества", который проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Получить грант до 2 млн рублей могут проекты, направленные на развитие студенческих сообществ ссузов.

Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет может подать заявку в одной номинации - #двигай_сообщества. Участники имеют возможность предложить проекты, направленные на создание и развитие студенческих медиа, проведение образовательных программ, фестивалей, конкурсов, а также формирование новых секций, клубов и сообществ в техникумах и колледжах.

В прошлом году грантовую поддержку на общую сумму 3456000 руб. в конкурсе "Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества" получили две инициативы из Самарской области. Одна из них - проект "Сообщество лидеров муниципалитетов ПОО "Атташе молодежной политики". Он направлен на объединение активных студентов и развитие молодежного самоуправления в профессиональных образовательных организациях региона.

Еще одна самарская инициатива - "Молодежный интенсив "Предпринимай". Это неформальный образовательный проект, направленный на развитие предпринимательских навыков у учащихся средних специальных учебных заведений Самарской области в возрасте от 14 до 25 лет в области технологического, социального и классического предпринимательства.

Участниками проекта стало более 1000 человек. О том, какие мероприятия были проведены в рамках реализации инициативы и почему самарской молодежи стоит участвовать в конкурсе, рассказала Лада Уварова, автор проекта: "Участники нашего интенсива познакомились с основами предпринимательства: прошли тренинги по развитию предпринимательских компетенций, мастер-классы по созданию стартапов, поработали над собственными бизнес-идеями и защитили их в формате стартап-питчей. Проект показал свою социальную значимость, вовлекая студентов ссузов Самарской области в проектную деятельность и помогая им сделать первые шаги в предпринимательстве. Участие в конкурсе - это возможность найти единомышленников, внести вклад в развитие молодежи и открыть новые пути для творческой и профессиональной самореализации студентов".

В Самарской области в рамках подготовки к конкурсу "Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества" запланированы мероприятия от регионального грантового сообщества "МСО.Проекты". Потенциальные участники конкурса могут встретиться с самарскими экспертами ресурса "Росмолодежь.Гранты", узнать подробности конкурса, условия и критерии оценки заявок, научиться писать проект, проработать свою инициативу и многое другое. Прием заявок продлится до 20 мая на сайте ФГАИС "Молодежь России".

