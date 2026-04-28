Самарская молодежь может получить до 2 млн на развитие студенческих сообществ ссузов

20 апреля стартовала регистрация на Всероссийский конкурс "Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества", который проводится в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Получить грант до 2 млн рублей могут проекты, направленные на развитие студенческих сообществ ссузов.
Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет может подать заявку в одной номинации - #двигай_сообщества. Участники имеют возможность предложить проекты, направленные на создание и развитие студенческих медиа, проведение образовательных программ, фестивалей, конкурсов, а также формирование новых секций, клубов и сообществ в техникумах и колледжах.
В прошлом году грантовую поддержку на общую сумму 3456000 руб. в конкурсе "Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества" получили две инициативы из Самарской области. Одна из них - проект "Сообщество лидеров муниципалитетов ПОО "Атташе молодежной политики". Он направлен на объединение активных студентов и развитие молодежного самоуправления в профессиональных образовательных организациях региона.
Еще одна самарская инициатива - "Молодежный интенсив "Предпринимай". Это неформальный образовательный проект, направленный на развитие предпринимательских навыков у учащихся средних специальных учебных заведений Самарской области в возрасте от 14 до 25 лет в области технологического, социального и классического предпринимательства.
Участниками проекта стало более 1000 человек. О том, какие мероприятия были проведены в рамках реализации инициативы и почему самарской молодежи стоит участвовать в конкурсе, рассказала Лада Уварова, автор проекта: "Участники нашего интенсива познакомились с основами предпринимательства: прошли тренинги по развитию предпринимательских компетенций, мастер-классы по созданию стартапов, поработали над собственными бизнес-идеями и защитили их в формате стартап-питчей. Проект показал свою социальную значимость, вовлекая студентов ссузов Самарской области в проектную деятельность и помогая им сделать первые шаги в предпринимательстве. Участие в конкурсе - это возможность найти единомышленников, внести вклад в развитие молодежи и открыть новые пути для творческой и профессиональной самореализации студентов".
В Самарской области в рамках подготовки к конкурсу "Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества" запланированы мероприятия от регионального грантового сообщества "МСО.Проекты". Потенциальные участники конкурса могут встретиться с самарскими экспертами ресурса "Росмолодежь.Гранты", узнать подробности конкурса, условия и критерии оценки заявок, научиться писать проект, проработать свою инициативу и многое другое. Прием заявок продлится до 20 мая на сайте ФГАИС "Молодежь России".
График мероприятий размещен в группе "МСО.Проекты" в VK.
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.