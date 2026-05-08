Участвовать в "МолоТе" всей семьей: для участников проекта прошла семейная эстафета

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Команды предприятий Самарской области продолжают соревноваться на площадках проекта для работающей молодежи "МолоТ". В строительно-энергетическом колледже имени П. Мачнева в Самаре провели семейную эстафету. В ней могли принять участие работники предприятий реального сектора экономики — молодые семьи с детьми от 6 до 11 лет.

"Мы активная семья, — рассказали члены семьи Сусликовых из ООО "Оргэнергокапитал", — в первых рядах вызвались поддержать честь своего предприятия. Также хочется, чтобы у нашего ребенка был опыт участия в различных соревнованиях. Рады провести время позитивно". 

Участники прошли четыре станции: баскетбольные броски с плеч, интеллектуальная разминка со словами, обводка конусов тремя разными мячами, а заключительным этапом соревнования стал общий забег семьей в одном обруче.

"Понравилась атмосфера, организация, — поделился Айрат Вагапов из АО "Самарский завод электромонтажных изделий". — Даже конкурируя, команды поддерживали друг друга. Для нас подготовили интересные испытания. Хочется, чтобы такие соревнования были традиционными".

Семейная эстафета прошла динамично и весело. Семья Сусликовых от ООО "Оргэнергокапитал" стала победителем.

Впереди — соревнования в различных видах спорта, а в июне будут подведены итоги регионального этапа проекта. Напоминаем, "МолоТ" (Молодежный труд) — это проект Приволжского федерального округа для работающей молодежи, который реализуется при поддержке полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Победители регионального этапа будут представлять Самарскую область на окружном финале в Перми.

