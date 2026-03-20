В Москве обсудили подготовку к "иВолге-2026": форум пройдет в Самарской области с участием всех регионов ПФО

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
18 марта 2026 г. в Москве состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению Молодежного форума Приволжского федерального округа "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. Участники обсудили концепцию форума, форматы взаимодействия регионов и ключевые направления подготовки к мероприятию.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

"Форум давно вышел за рамки окружного события — это всероссийская площадка, которая задает стандарты молодежной политики. Важно, что каждый регион Приволжья не просто участвует, а берет на себя ответственность за конкретные направления. Это и есть настоящая командная работа", — сказал, открывая совещание, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

В 2026 г. будет работать Окружная дирекция форума, в рамках которой каждый из 14 регионов ПФО отвечает за определенное направление. Так, например, Нижегородская область будет курировать профиль "Арт-код", а Республика Татарстан — направление "Код служения". В ходе заседания представители всех субъектов округа в формате видеоконференцсвязи доложили о текущей стадии подготовки. В апреле в Самаре планируется провести сбор окружной команды с презентацией итоговой концепции форума.

"В 2025 г. участниками форума стали более 1 500 человек из 80 регионов России и 9 иностранных государств. При этом заявки подали свыше 28 тыс. человек — конкурс составил более 20 человек на место, что стало абсолютным рекордом форумной кампании в стране", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

С 2024 г. в линейке всероссийской форумной кампании Росмолодежи введен профильный форум Движения Первых — ключевая площадка для развития детско-молодежных сообществ и поддержки инициатив. Форум создает единое пространство для взаимодействия участников, обмена опытом и выработки решений, направленных на развитие Движения. Заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова подчеркнула высокую значимость мероприятия для движения.

"В этом году в третий раз в рамках масштабного события объединятся все категории участников Движения Первых: обучающиеся, наставники и специалисты различных сфер. Нам также важно, чтобы по итогам форума были сформированы продукты, способствующие развитию детско-молодежного движения в целом", — сказала Ксения Янова.

Напомним, Молодежный форум ПФО "иВолга" пройдет с 24 по 29 июля 2026 г. на территории Мастрюковских озер в Самарской области. Главная тема форума — "Код России: единство в многообразии", которая созвучна Году единства народов России, объявленному президентом РФ Владимиром Путиным.

Участников традиционно ждет палаточный городок на Мастрюковской поляне с размещением в палатках на 2–3 человека. Особый акцент сделан на доступной среде: на форуме будет работать Инклюзивный городок, где предусмотрены пандусы, специальные жилые зоны и площадки для отдыха. В 2025 г. такой подход позволил принять 30 участников с особыми возможностями здоровья из 18 регионов страны.

Участники могут подать заявку по одному из восьми тематических направлений: "Арт-код", "Код призвания", "Код служения", "Код знаний", "Код туризма", "Семейный код", "Медиа-Код" и "Код Первых".

Участие в форуме бесплатное. Подать заявку можно на платформе "Росмолодежь.Форумы"

Зоны ответственности регионов Приволжского федерального округа в рамках форума иВолга:

Образовательные смены:

  1. "Код туризма" — Самарская область
  2. "Семейный код" — Республика Мордовия
  3. "Арт-код" — Нижегородская область
  4. "Код знаний" — Пермский край
  5. "Код служения" — Республика Татарстан
  6. "Код Первых" — Чувашская Республика

Окружные активности

  1. Конкурс шатров — Оренбургская область
  2. Конкурс арт-объектов и арт-объект Форума — Республика Марий Эл
  3. Фестиваль НВП / Марш-бросок — Пензенская область
  4. Фестиваль дворовых видов спорта — Ульяновская область
  5. Народный фестиваль — Республика Башкортостан
  6. иВолжский пленэр (Конкурс художников) — Кировская область

Молодежный форум ПФО "иВолга" проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами форума выступают правительство Самарской области и аппарат полномочного представителя президента РФ в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и Движения Первых.

