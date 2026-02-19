16+
Молодежная политика Общество

Стартовал всероссийский конкурс "Больше, чем каникулы"

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" (реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети") в рамках проекта "Походы Первых — Больше, чем путешествие" запустила Всероссийский конкурс "Больше, чем каникулы" для детских лагерей, направленный на масштабирование лучших практик детского туризма.

Фото: пресс-служба программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие"

У участников появится уникальная возможность продемонстрировать потенциал в организации качественной походной деятельности, а также внедрить в свои учреждения модель походной смены с образовательными, туристическими и воспитательными компонентами.

Участие в конкурсе "Больше, чем каникулы" могут принять детские оздоровительные лагеря.
Конкурс "Больше, чем каникулы" — часть одноименного проекта от "Походы Первых — Больше, чем путешествие" программы "Больше, чем путешествие" и Движения Первых. Его основными задачами являются масштабирование стандартизированной модели смены детских оздоровительных лагерей, выявление и поддержка лидеров среди работников учреждений, внедрение единых подходов к безопасности проведения походов в детских лагерях, подготовка более 150 специалистов и формирование профессионального сообщества.

"Каждое лето огромное количество ребят по всей стране разъезжаются по детским оздоровительным лагерям, и возможность сходить в поход на природе для них является одной из самых интересных активностей во время отдыха. Мы запускаем конкурс "Больше, чем каникулы", который призван охватить не менее 5 тысяч детей качественными программами походных смен в детских лагерях. Конкурс станет не просто возможностью для детских оздоровительных лагерей проявить себя в организации полезного времяпрепровождения, но и важным шагом к воспитанию патриотизма, развитию гордости за Россию, ее природу и историю у подрастающего поколения. Мы стремимся вовлечь молодежь в походный туризм, который укрепляет связь с Родиной и основывает крепкие моральные и личностные устои. Распространяя лучшие практики детского туризма, мы создаем условия для формирования поколения, готового к вызовам времени и осознающего свою ответственность за будущее нашей страны!" — говорит заместитель генерального директора АНО "Больше, чем путешествие" Станислав Киреев.

Для участия в конкурсе "Больше, чем каникулы" команде детского лагеря необходимо подать заявку, к которой нужно приложить портфолио учреждения, фото- и видеоматериалы с прошлых смен, характеристики прилегающей природной территории учреждения, разработку тематической смены на территории лагеря. Кроме того, конкурсантам следует прислать видеовизитку хронометражем до 3 минут и презентацию с представлением команды, а также фото- и/или видеопортфолио инфраструктуры лагеря.

Экспертная комиссия оценит все работы и выделит 100 детских лагерей, среди которых будут лауреаты, финалисты, призеры и победители. Для лауреатов предусмотрены: комплект методических материалов по организации походов, доступ к эксклюзивному видеокурсу "Организация походной смены в ДОЛ", консультации во время внедрения программ.

Также будут выбраны 30 детских лагерей-финалистов, 120 сотрудников которых смогут пройти образовательный интенсив в центре "Машук". В ходе курса они узнают о юридических аспектах организации походов, безопасности и необходимом походном снаряжении, организации и реализации эстафеты "Гонка юных героев" и многом другом, а также ознакомятся с шестью походными ролями. Финалисты также получат методические рекомендации по внедрению походных смен и дипломы призеров.

Призеры конкурса получат, кроме вышеперечисленного, уникальную сувенирную продукцию "Больше, чем каникулы", которая станет незаменимой в организации походных смен, а победители будут удостоены, помимо всех призов, перечисленных выше, полным медиасопровождением от программы "Больше, чем путешествие".

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно отправить заявку по почте на адрес: Kanikuli@morethantrip.ru. Ознакомиться с положением о конкурсе можно здесь.

"Больше, чем путешествие" — программа Росмолодежи, благодаря которой свыше 320 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей. В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.Помимо традиционной туристической программы — знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию — участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе.Программа "Больше, чем путешествие" входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Программа действует при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", Российского общества "Знание", президентской платформы "Россия — страна возможностей", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития и Россотрудничества.

