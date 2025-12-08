16+
Студенты самарских вузов встретились с Сергеем Рязановым в рамках проекта "Госстарт. Диалог" Студенческий отряд из Самарского государственного технического университета стал лучшим в Самарской области Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября XXIII всероссийская молодежная конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери

Молодежная политика Общество

В Самаре подвели итоги конкурса молодежных медиацентров

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 8 декабря, на базе Молодежного центра Самарской области прошел финал регионального конкурсно-образовательного проекта #МедиаКомандаРегиона. Проект направлен на развитие социальной активности представителей молодого поколения и выявление лучших практик работы молодежных медиацентров и медиаобъединений.

Фото: Александра Белова

"Такие конкурсы, безусловно, позволяют людям, которые только начинают свою работу в медиа, в школьных или студенческих объединениях, не просто посмотреть, как развиваются другие такие же объединения, но и показать себя, продемонстрировать свои навыки. Я уверена, что многие из этих проектов достойны того, чтобы быть воплощенными и в рамках студенческих медиа, и на региональном уровне", - поделилась мнением руководитель регионального департамента информационной политики Наталья Родимова.

Более чем 1200 молодых людей из 96 команд медиацентров и медиаобъединений стали участниками заочного этапа, по итогам которого определены 21 команда, прошедшая в финал, а также шесть представителей в индивидуальной номинации.

Победителями проекта в номинации "Лучший студенческий медиацентр/лучшее медиаобъединение Самарской области" стала команда "Спутник". На конкурсе они представляли студенческий медиацентр "SpaceMedia" Самарского государственного колледжа. Ребята уже не первый год участвуют в проекте, в 2024 г. команда "Спутник" также одержала победу. "Стараемся развиваться в самых разных направлениях. Готовы еще побеждать, в следующем году отправим нашу третью команду", - поделился планами педагог-организатор Самарского государственного колледжа Иван Брянцев.

Победителем среди школьных объединений стала команда "Все вместе", которая представляла чапаевский "Центр образования". 

Финал конкурса молодежных медиацентров

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

В Самаре отпраздновали 100-летие создания ВЛКСМ

