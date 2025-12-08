В Самаре подвели итоги конкурса молодежных медиацентров

В понедельник, 8 декабря, на базе Молодежного центра Самарской области прошел финал регионального конкурсно-образовательного проекта #МедиаКомандаРегиона. Проект направлен на развитие социальной активности представителей молодого поколения и выявление лучших практик работы молодежных медиацентров и медиаобъединений.
"Такие конкурсы, безусловно, позволяют людям, которые только начинают свою работу в медиа, в школьных или студенческих объединениях, не просто посмотреть, как развиваются другие такие же объединения, но и показать себя, продемонстрировать свои навыки. Я уверена, что многие из этих проектов достойны того, чтобы быть воплощенными и в рамках студенческих медиа, и на региональном уровне", - поделилась мнением руководитель регионального департамента информационной политики Наталья Родимова.
Более чем 1200 молодых людей из 96 команд медиацентров и медиаобъединений стали участниками заочного этапа, по итогам которого определены 21 команда, прошедшая в финал, а также шесть представителей в индивидуальной номинации.
Победителями проекта в номинации "Лучший студенческий медиацентр/лучшее медиаобъединение Самарской области" стала команда "Спутник". На конкурсе они представляли студенческий медиацентр "SpaceMedia" Самарского государственного колледжа. Ребята уже не первый год участвуют в проекте, в 2024 г. команда "Спутник" также одержала победу. "Стараемся развиваться в самых разных направлениях. Готовы еще побеждать, в следующем году отправим нашу третью команду", - поделился планами педагог-организатор Самарского государственного колледжа Иван Брянцев.
Победителем среди школьных объединений стала команда "Все вместе", которая представляла чапаевский "Центр образования".
