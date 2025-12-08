"Квартиры, часы, путешествия": в Самаре арестовали главу БСМЭ

В понедельник, 8 декабря, суд Самарского района Самары избрал меру пресечения для замначальника областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрия Андрущенко. Его подозревают в коррупции и проверяют на причастность к ряду других нарушений.

Как рассказал на суде по избранию меры пресечения следователь СУ СКР по Самарской области, сейчас Андрущенко проверяют на совершение иных (кроме того, что уже вменили) коррупционных преступлений. Так, из показаний свидетелей следует, что на протяжении длительного времени, с лета 2024 г., необоснованно, минуя кассу СОБСМЭ, с родственников умерших под давлением собирали деньги, часть из которых передавалась Андрущенко.

"В настоящее время организованы следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств и размера незаконно полученных Андрущенко денег. Кроме того, в ходе обследования служебного кабинета Андрущенко обнаружена и изъята значительная сумма наличных денежных средств, законность происхождения которых в настоящее время проверяется, в том числе путем проведения молекулярно-генетических экспертиз", — отметил представитель Следственного комитета.

Интересно, что правоохранители изучили собственность Андрущенко. По данным СК, у него есть пять объектов недвижимости, заключен договор долевого участия в строительстве элитного ЖК "Грин Ривер". А при обысках жилых помещений Андрущенко изъяты дорогостоящие часы. Также установлено, что Андрущенко на систематической основе выезжал за пределы РФ. Как считают правоохранители, все эти факты в совокупности указывают на несоответствие имущественного положения Андрущенко его официальным доходам.

Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Андрущенко возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, Андрущенко получил взятку (при этом был проведен оперативный эксперимент) за то, чтоб "закрывать глаза" на то, что с родственников умерших берут дополнительную плату.