"Квартиры, часы, путешествия": в Самаре арестовали главу БСМЭ

В понедельник, 8 декабря, суд Самарского района Самары избрал меру пресечения для замначальника областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Дмитрия Андрущенко. Его подозревают в коррупции и проверяют на причастность к ряду других нарушений.
Как рассказал на суде по избранию меры пресечения следователь СУ СКР по Самарской области, сейчас Андрущенко проверяют на совершение иных (кроме того, что уже вменили) коррупционных преступлений. Так, из показаний свидетелей следует, что на протяжении длительного времени, с лета 2024 г., необоснованно, минуя кассу СОБСМЭ, с родственников умерших под давлением собирали деньги, часть из которых передавалась Андрущенко.
"В настоящее время организованы следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств и размера незаконно полученных Андрущенко денег. Кроме того, в ходе обследования служебного кабинета Андрущенко обнаружена и изъята значительная сумма наличных денежных средств, законность происхождения которых в настоящее время проверяется, в том числе путем проведения молекулярно-генетических экспертиз", — отметил представитель Следственного комитета.
Интересно, что правоохранители изучили собственность Андрущенко. По данным СК, у него есть пять объектов недвижимости, заключен договор долевого участия в строительстве элитного ЖК "Грин Ривер". А при обысках жилых помещений Андрущенко изъяты дорогостоящие часы. Также установлено, что Андрущенко на систематической основе выезжал за пределы РФ. Как считают правоохранители, все эти факты в совокупности указывают на несоответствие имущественного положения Андрущенко его официальным доходам.
Напомним, ранее сообщалось, что в отношении Андрущенко возбудили уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, Андрущенко получил взятку (при этом был проведен оперативный эксперимент) за то, чтоб "закрывать глаза" на то, что с родственников умерших берут дополнительную плату.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.