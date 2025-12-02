В Самаре будут судить студента и его знакомую, занимавшихся "закладками"

Студент колледжа и его знакомая, работавшая в общепите, предстанут перед судом в Самаре по обвинению в распространении наркотиков через "закладки". Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным следствия, 19‑летний парень узнал в интернете о возможности дополнительного "заработка", связался с "работодателем" и согласился на противоправное предложение о сбыте наркотиков. К "работе" молодой человек привлек 19‑летнюю знакомую.
Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области в августе 2025 года.
В ходе оперативно‑разыскных мероприятий полицейские задержали пытающуюся скрыться и избавиться от сумки девушку возле дома на ул. Калинина в Самаре. У бывшей официантки полицейские обнаружили и изъяли 101 сверток с наркотической смесью, содержащей героин, общей массой 135 граммов.
Задержанная дала следователю подробные признательные показания, объяснив, что планировала сбыть наркотик посредством тайника‑закладки. В тот же день задержали и ее знакомого, который признал вину и сообщил детали своей противоправной деятельности.
Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемые находятся в СИЗО.
Последние комментарии
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.