В Самаре будут судить студента и его знакомую, занимавшихся "закладками"

Студент колледжа и его знакомая, работавшая в общепите, предстанут перед судом в Самаре по обвинению в распространении наркотиков через "закладки". Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным следствия, 19‑летний парень узнал в интернете о возможности дополнительного "заработка", связался с "работодателем" и согласился на противоправное предложение о сбыте наркотиков. К "работе" молодой человек привлек 19‑летнюю знакомую.

Противоправную деятельность злоумышленников пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области в августе 2025 года.

В ходе оперативно‑разыскных мероприятий полицейские задержали пытающуюся скрыться и избавиться от сумки девушку возле дома на ул. Калинина в Самаре. У бывшей официантки полицейские обнаружили и изъяли 101 сверток с наркотической смесью, содержащей героин, общей массой 135 граммов.

Задержанная дала следователю подробные признательные показания, объяснив, что планировала сбыть наркотик посредством тайника‑закладки. В тот же день задержали и ее знакомого, который признал вину и сообщил детали своей противоправной деятельности.

Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемые находятся в СИЗО.

