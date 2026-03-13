В Самаре мужчина получил срок за убийство соседа

Кировский районный суд Самары вынес приговор 41‑летнему местному жителю по статье «Убийство». Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, трагедия произошла в июне 2025 г. во дворе общежития на улице Юбилейной. Обвиняемый, ранее судимый за хищения, и его 40‑летний сосед распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнул конфликт. В ходе ссоры подсудимый нанес потерпевшему множественные удары ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Суд назначил обвиняемому наказание 7 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.