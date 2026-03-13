В Самаре ограничат парковку у Крымской площади

В Самаре с 17:00 13 марта до 20:00 14 марта будет введено временное ограничение на парковку автомобилей на улицах, прилегающих к Крымской площади. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Это связано с подготовкой и проведением мероприятия, приуроченного к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Движение автомобилей и общественного транспорта будет осуществляться без ограничений.
