В Самаре ограничат парковку у Крымской площади

В Самаре с 17:00 13 марта до 20:00 14 марта будет введено временное ограничение на парковку автомобилей на улицах, прилегающих к Крымской площади. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Это связано с подготовкой и проведением мероприятия, приуроченного к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Движение автомобилей и общественного транспорта будет осуществляться без ограничений.