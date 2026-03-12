Старт приёма заявлений в первые классы на 2026–2027 учебный год откроется 17 марта 2026 года

Информация о приёме на обучение в первые классы в 2026 году размещена на сайте Министерства образования Самарской области.

17 марта у родителей или законных представителей будущих первоклассников появится возможность заполнить черновик на "Портале государственных услуг Российской Федерации".

1 апреля с 15:00 (самарское время) по 30 июня — период подачи заявлений о зачислении ребёнка в школу, закреплённую за адресом регистрации ребёнка.

В эти же сроки принимаются заявления от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право на зачисление.

С 1 июня — период представления оригиналов подтверждающих документов в общеобразовательную организацию (конкретные сроки и порядок школа определяет самостоятельно).

С 1 июля по 5 июля — период принятия школой решения о зачислении (издание и публикация на официальном сайте приказов о зачислении; конкретные сроки школа определяет самостоятельно).

6 июля с 15:00 (самарское время) — начало приёма заявлений о приёме в первый класс на свободные места в любую общеобразовательную организацию, независимо от места регистрации ребёнка и закреплённой территории.

Заявление о приёме на обучение и документы можно подать одним из следующих способов:

В электронной форме через "Портал государственных услуг Российской Федерации";

Через операторов почтовой связи общего пользования — заказным письмом с уведомлением о вручении;

Лично в общеобразовательную организацию.