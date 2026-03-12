Самарские школьники участвуют в финале окружной интеллектуальной олимпиады в Перми

Вчера, 11 марта, в столице Пермского края состоялось торжественное открытие финального этапа интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди обучающихся школ и СПО.

В четверг, 12 марта, в течение всего дня будут проходить конкурсные состязания окружного этапа олимпиады. Самарскую область представляют 13 воспитанников образовательных учреждений Самарской области — победители регионального этапа интеллектуальной олимпиады школьников: Топоров Константин (МБУ Школа № 70 г. Тольятти, Тольяттинский Дворец детского и юношеского творчества), Макашов Роман, Семендеев Даниил (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова), Форманюк Игорь, Рогов Дмитрий (Центр дополнительного образования ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный город" пос. Придорожный), Лордугин Артем, Гусев Вячеслав ("Кванториум Жигулевская долина") и команда "Сигнумы" Самарского регионального центра для одаренных детей, которая представит Самарский регион в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?".

На торжественном открытии на площадке школы дизайна "Точка" в Перми собрались более 200 ребят из регионов Приволжского и Уральского федеральных округов. От лица полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова ребят поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев.

"Сегодня мы открываем 11-ю интеллектуальную олимпиаду, мероприятие, которое ежегодно объединяет талантливых ребят из регионов Приволжья и впервые принимает гостей из Уральского федерального округа — Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Это событие становится настоящим праздником для каждого участника, позволяющим продемонстрировать свои таланты, расширить кругозор и завести полезные знакомства", — сказал Олег Машковцев.

Число участников интеллектуальной олимпиады растет год от года. В этом сезоне в муниципальных и региональных отборочных мероприятиях приняли участие более 89 тысяч ребят, в прошлом их было 45 тысяч. Также для ребят прошла лекция Российского общества "Знание". В качестве лектора просветительской организации выступил директор АНО "Развитие технологий искусственного интеллекта" Геннадий Гурьянов. Он рассказал о влиянии искусственного интеллекта на общественные процессы, а также наглядно продемонстрировать возможности работы с нейросетями.

Участники соревнований будут бороться за победы по направлениям "Решение инженерных задач", "Робототехника", "Что? Где? Когда?", "Управление БПЛА" и "Программирование БПЛА". Также для участников Олимпиады будет организовано посещение образовательных организаций и промышленных предприятий Перми. В рамках культурной программы состоится обзорная экскурсия с посещением зоопарка.

Победители интеллектуальной олимпиады ПФО по направлениям и в командном зачете среди регионов ПФО будут названы 13 марта. Они получат дипломы, ценные призы и фирменный кубок за победу команды. Кроме того, победители и призеры всех научно-технических направлений получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в большинство вузов Приволжского федерального округа.