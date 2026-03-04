"Неделя науки — 2026" в Самарском ГАУ: от микроклональной ежевики до федеральных стандартов для дронов

В Самарской области проходит масштабный научно-практический форум "Неделя науки — 2026", объединивший ученых, представителей министерства сельского хозяйства РФ, регионального правительства и агробизнеса. Ключевой площадкой события стал Самарский государственный аграрный университет (Самарский ГАУ), который подтверждает статус ведущего центра компетенций в области инноваций для агропромышленного комплекса Поволжья.

Форум, который продлится до 6 марта, получил поддержку минсельхоза России и правительства Самарской области в рамках Десятилетия науки и технологий, которое продлится в нашей стране до 2030 года. Основное внимание участников сосредоточено на вопросах роботизации АПК, внедрении передовых разработок "в поле", мерах господдержки и реализации нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Открывая пленарное заседание, врио ректора Самарского ГАУ Вадим Герасименко подчеркнул амбициозные планы вуза по усилению своего научного потенциала.

"Университет уже занимает 7-е место в Приволжском федеральном округе по научному потенциалу, но наша цель — стать безусловным центром аграрной мысли. Мы делаем ставку на развитие центра инженерных компетенций, поддержку студенческой науки, привлечение грантов Российского научного фонда и укрепление кооперации с ведущими институтами, включая Курчатовский институт", — заявил Вадим Герасименко.

Задача по превращению Самарского ГАУ в ключевой образовательный и научный хаб для АПК Поволжья была поставлена в прошлом году в ходе визита в университет губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут. Тогда руководитель федерального ведомства обозначила стратегический вектор — сделать вуз центром аграрного образования для всего макрорегиона. "Неделя науки — 2026" наглядно демонстрирует, как для решения этой задачи наука и практика объединяют усилия.

Особый акцент форума сделан на прикладном характере исследований. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Денис Герасенков отметил значимость научной апробации любых разработок. Ярким примером востребованности компетенций вуза стало его участие в нормотворчестве: разработки ученых Самарского ГАУ легли в основу новых федеральных стандартов по испытаниям агропромышленных дронов.

Участники форума посетили высокотехнологичные лаборатории университета. В лаборатории "Микробиотехнологии" им продемонстрировали реализацию проекта по импортозамещению в ягодоводстве — технологию ускоренного размножения ежевики in vitro.

Научный сотрудник Гульсум Тумаева пояснила, что работа ведется по прямому запросу фермера из Красноярского района. "В лаборатории мы получаем генетически однородный, оздоровленный посадочный материал, свободный от вирусов. Заказчику компенсируется до 90% инвестиционных затрат на этот научный проект благодаря нацпроекту. Мы подбираем оптимальные питательные среды и фитогормоны, и уже осенью фермер получит 1000 готовых к высадке растений", — рассказала Гульсум Тумаева.

Важной частью форума стала тема подготовки кадров. В проекте клонального микроразмножения ежевики участвует второкурсница агрономического факультета Мария Шаповалова. Она обучается по целевому договору с НИИ "Жигулевские сады" в рамках федерального проекта "Кадры в АПК", который позволяет работодателю компенсировать до 90% затрат на обучение специалиста.

"Участие в реальном научном проекте дает мне бесценные практические навыки микроклонального размножения растений. После вуза я приду работать в "Жигулевские сады", где скоро откроется своя лаборатория, и эти знания станут основой моей работы", — поделилась студентка.

В 2026 году на развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса Самарской области из федерального и регионального бюджетов будет направлено более 315 миллионов рублей, в том числе благодаря федеральному проекту "Кадры в АПК" национального проекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

Организаторы "Недели науки — 2026" убеждены, что конструктивный диалог между наукой, властью и бизнесом, выстроенный на площадке форума, станет катализатором ускоренного внедрения инноваций в реальный сектор экономики региона.