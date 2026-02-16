16+
Образование Общество

"Т Плюс" и СамГТУ открыли новый сезон "Школы молодого энергетика"

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Т Плюс" и Самарский государственный технический университет объявили о старте очередного сезона ежегодного образовательного проекта "Школа молодого энергетика". Его слушателями стали 40 старшеклассников из разных городов региона.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

В рамках проекта организованы лекционные, практические и лабораторные занятия с преподавателями вуза в очном и дистанционном режиме. Также для слушателей будут организованы экскурсии на электростанции "Т Плюс" в областном центре.

"Участие в проекте позволяет старшеклассникам познакомиться с преподавателями теплоэнергетического факультета Политеха и руководителями энергокомпании, даёт представление о профессии энергетика. Важным бонусом программы также является качественная подготовка к ЕГЭ по физике и дополнительные баллы при поступлении на теплоэнергетический факультет Политеха. Все выпускники этого курса, как правило, без проблем поступают в университет, а также успешно трудоустраиваются по своей будущей специальности", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Для старшеклассников, которые хотят присоединиться к проекту, есть дополнительные места. Участие бесплатное. Записаться на курс можно по телефону (846) 332-42-16 и по электронной почте tkachev.vk@samgtu.ru. Занятия школы будут проходить по субботам (во второй половине дня) до конца апреля в аудитории № 45 учебного корпуса № 6 (ул. Галактионовская, 141).

