Образование Общество

"Тольяттиазот" провел интеллектуальные соревнования среди школьников Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттиазот" провел третий этап профориентационного проекта "Планета ТОАЗиЯ" сезона 2025/2026 г. В интеллектуально-развлекательной игре приняли участие школьники двенадцати образовательных учреждений Тольятти и Ставропольского муниципального района Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Мероприятие прошло в формате научного шоу "Своя игра". Команды школ, состоящие из десяти человек каждая, отвечали на вопросы по химии, физике, краеведению и экологии. Отдельные категории были посвящены ТОАЗу и востребованным профессиям предприятия, а также работе над ошибками, допущенными на предыдущих этапах. Создание звукового и видеоряда обеспечивали музыкальный и кинораунды.

В зависимости от сложности вопроса старшеклассники зарабатывали от 10 до 50 баллов. По итогам турнирной таблицы победителем соревнований стала гимназия № 39. Второе место — у школы села Васильевки, бронза — у школы № 14. Командам-призерам вручили индивидуальные подарки и наборы оборудования для подготовки к государственному экзамену по химии.

До конца сезона участников ждут также олимпиада, сочинение, экологический диктант, защита научно-практических работ, творческие и спортивные активности.

Завершится проект в мае 2026 года. Главный приз — 1 млн рублей на модернизацию класса химии или приобретение специализированного оборудования и материалов. За второе место предусмотрено 300 тыс. рублей, за третье — 200 тыс. рублей.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"При планировании мероприятий к проекту "Планета ТОАЗиЯ" мы стараемся выбирать разные форматы, которые помогают мотивировать школьников на углубленное изучение естественных наук. Синергия интеллектуальных, творческих и спортивных активностей позволяет погрузить подрастающее поколение в специфику химического производства, обратить внимание на востребованные профессии и расширить кругозор. При этом старшеклассники сразу настраиваются на слаженную командную работу, помогающую достигнуть высокого конечного результата как в трудовой деятельности, так и в жизни".

