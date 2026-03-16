Самарские школьники поделились с главой города впечатлениями от участия в проекте "Наследие: ориентиры будущего"

Глава города Самары Иван Носков встретился со школьниками, которые в этом году стали участниками просветительского проекта "Наследие: ориентиры будущего". Его реализуют Финансовый университет при Правительстве РФ и Сретенская духовная академия при содействии Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. С февраля по март ученики 10 классов в составе четырех групп посетили Москву, а во время встречи с главой города поделились своими впечатлениями.

"Вообще очень люблю встречи с молодежью — заряжают позитивом. А тут еще ребята подобрались не просто умные, но и под сильным впечатлением от поездки. Некоторые говорили о том, что им удалось что-то переосмыслить или иначе понять значение слов "патриотизм", "россиянин" — осознать, что это не громкие слова, а маленькие и большие действия. Классно, когда думающие ребята получают пищу для размышлений, и из этого всегда рождается что-то интересное, — отметил глава города Самары Иван Носков. — Тысячи самарских школьников заслуживают того, чтобы и Россию посмотреть, и себя показать. Со своей стороны, будем искать для них больше возможностей — это форумы, проекты, фестивали, конкурсы".

Как рассказали ребята Ивану Носкову, многие благодаря проекту "Наследие: ориентиры будущего" впервые побывали в Москве. В Сретенской духовной академии они посмотрели выступление хора и узнали о жизни, традициях и особенностях обучения будущих священнослужителей. Также школьники побывали на лекциях, посвященных нравственному иммунитету и финансовой безопасности, с экскурсиями посетили несколько московских храмов, Кремль и Красную площадь, познакомились с экспозициями Музея финансов и Центра "КиберХаб", побывали в Музее Банка России и Международном нумизматическом клубе. Специально для самарских старшеклассников была организована встреча с доктором юридических наук, писателем и телеведущим Павлом Астаховым, актрисой театра и кино Еленой Захаровой.

"Эта поездка стала настоящим открытием. Мы не просто посмотрели город, а прожили эти дни вместе с историей Москвы и страны в целом. Спасибо Ивану Николаевичу за поддержку этого проекта и возможность такой поездки", — поделилась ученица школы № 163 Юлия Самсонова.

Во время встречи школьники могли задать главе города интересующие вопросы. Например, о том, предполагаются ли аналогичные образовательные поездки по другим направлениям, в том числе техническим, и о том, на что обратить внимание при выборе вуза и в целом будущей профессии. В завершение встречи старшеклассники поблагодарили главу города за возможность побывать в Москве и увидеть достопримечательности столицы.

Напомним, участниками проекта "Наследие: ориентиры будущего" в 2026 году стали 138 самарских десятиклассников. Это дети военнослужащих, участников специальной военной операции, победители различных конкурсов и олимпиад. Международное движение по финансовой безопасности было создано в Москве в сентябре 2024 года. Идею его создания впервые озвучил студент из Бразилии в ходе встречи Президента России Владимира Путина с финалистами III Олимпиады по финансовой безопасности в октябре 2023 года.