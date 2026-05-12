СВВАУЛ вновь станет самостоятельным вузом

Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (СВВАУЛ) выведут из состава "Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" и сделают самостоятельным вузом. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Основной деятельностью Сызранской "вертолетки" станут подготовка специалистов по программам среднего профессионального, а также высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также научная (научно-исследовательская) деятельность в интересах Минобороны РФ, которое останется учредителем вуза.

Штатная численность СВВАУЛ утверждена в количестве 6320 единиц. Реорганизацию планируется провести до 1 сентября 2026 года. В течение трех месяцев необходимо утвердить устав вуза, в течение полугода - закрепить за ним объекты недвижимости на праве оперативного управления.

Напомним, СВВАУЛ начало свою работу в 1960 году. В 1963 г. образовательному учреждению было присвоено наименование "Сызранское военное авиационное училище летчиков", и в 1966 г. оно становится высшим.

За 85 лет училище выпустило более 18 тыс. летчиков, 51 выпускник удостоен высоких званий Героя Советского Союза, Социалистического Труда и Российской Федерации. 58 выпускников стали генералами, 169 удостоены почетных званий "Заслуженный летчик-испытатель" и "Заслуженный военный летчик", около 125 выпускников окончили СВВАУЛ с золотой медалью.