СВВАУЛ вновь станет самостоятельным вузом

Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (СВВАУЛ) выведут из состава "Военно-воздушной академии им. профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина" и сделают самостоятельным вузом. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Основной деятельностью Сызранской "вертолетки" станут подготовка специалистов по программам среднего профессионального, а также высшего образования, дополнительным профессиональным программам, а также научная (научно-исследовательская) деятельность в интересах Минобороны РФ, которое останется учредителем вуза.

Штатная численность СВВАУЛ утверждена в количестве 6320 единиц. Реорганизацию планируется провести до 1 сентября 2026 года. В течение трех месяцев необходимо утвердить устав вуза, в течение полугода - закрепить за ним объекты недвижимости на праве оперативного управления.

Напомним, СВВАУЛ начало свою работу в 1960 году. В 1963 г. образовательному учреждению было присвоено наименование "Сызранское военное авиационное училище летчиков", и в 1966 г. оно становится высшим.

За 85 лет училище выпустило более 18 тыс. летчиков, 51 выпускник удостоен высоких званий Героя Советского Союза, Социалистического Труда и Российской Федерации. 58 выпускников стали генералами, 169 удостоены почетных званий "Заслуженный летчик-испытатель" и "Заслуженный военный летчик", около 125 выпускников окончили СВВАУЛ с золотой медалью.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

