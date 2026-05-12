К концу недели воздух в Самарской области прогреется до +29 °C

В Приволжском УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 12 по 15 мая. По данным синоптиков, в Самарской области в начале недели пройдут дожди, но температура воздуха останется высокой. К пятнице прогнозируется жаркая погода до +29 °C.
Во вторник, 12 мая, в Самаре облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха +21…+23 °C.
В среду, 13 числа, в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +20…+25 °C.
14 мая в Самарской области сохранится облачная погода, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха в ночные часы +10…+15 °C. днем воздух прогреется до +21…+26 °C.
В пятницу, 15 мая, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °C, днем +24…+29 °C.
