Минтруда Самарской области: "Отсутствие работника по причине объявления ракетной опасности не является прогулом"

САМАРА. 7 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области рассказали, как работодатели должны расценивать неявку сотрудника при объявлении ракетной опасности. Вопрос в соцсети "ВКонтакте" задала жительница Самары под одним из постов губернатора Вячеслава Федорищева.

"Уважаемый губернатор Вячеслав Андреевич! Пожалуйста, прокомментируйте, как должен работодатель оплачивать отсутствие на рабочем месте в связи с объявлением ракетной опасности и остановкой работы общественного транспорта. Вины работника нет в том, что он не мог добраться на работу вовремя или хотел остаться в живых в случае обстрела. Я понимаю, что наша безопасность - это наша проблема, но считаю, что крайне бессовестно лишать людей еще и зарплаты в такое непростое время", - возмутилась женщина.

На вопрос ей ответили представители регионального минтруда. В ведомстве сообщили, что при объявлении сигнала до начала рабочего дня (нахождении работника дома или в пути следования к рабочему месту) и его длительности в период рабочего времени работник не может своевременно приступить к исполнению трудовой функции по причинам, не зависящим от сторон трудового договора (в связи с необходимостью укрытия в убежище). 

"Время отсутствия его на работе в связи с укрытием в убежище и необходимое для прибытия на работу время не является временем прогула (отсутствием на рабочем месте без уважительных причин) и подлежит оплате в соответствии с ч. 2 ст. 155 ТК РФ (при неисполнении трудовых обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2/3 тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени) либо по нормам, установленным локальным нормативным актом работодателя. В связи с трудовым договором работник обязан выполнять свою трудовую функцию в рабочее время. Однако неявка на работу после получения отбоя сигнала "Атака БПЛА/ракетная опасность" и прошествии достаточного времени для проезда к месту работы может быть расценена работодателем как неявка на работу без уважительных причин (неявка на работу без уважительных причин более четырех часов подряд является прогулом)", - заявили в министерстве.

Также в минтруда добавили, что в случае наличия уважительной причины невозможности явки на работу (закрыто дошкольное образовательное учреждение и т.п.) работник может обратиться к работодателю с предложением в данный день проводить работу дистанционно (при наличии такой возможности) с соответствующим оформлением документов работодателя.

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

