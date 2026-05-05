Дошкольные организации и колледжи впервые смогут подать заявки на конкурс родительских инициатив Общества "Знание"

Конкурс инициатив родительских сообществ стал доступен для новых категорий участников. До 15 мая заявки могут подать также детские сады и организации среднего профессионального образования.
В 2026 г. конкурс, организованный Обществом "Знание" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, расширяет круг участников. Помимо общеобразовательных организаций, к нему впервые могут присоединиться родительские комитеты дошкольных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Это позволяет вовлечь больше родительских сообществ и реализовать проекты для детей разных возрастов.
Конкурс направлен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций и поддержку инициатив, формирующих комфортную и безопасную среду для детей. Участники могут представить проекты по девяти направлениям, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание, а также новое направление — социализацию подростков группы риска.
Для участников конкурса проводится серия вебинаров, посвященных подготовке заявок и работе с системой "Электронный бюджет". Уже состоялось более 40 встреч, их участниками стали свыше 5000 слушателей. Вебинары проходят в мессенджере MAX и позволяют задать вопросы по участию в конкурсе, а также разобрать типовые ошибки и успешные практики прошлых сезонов.
Вебинары проводятся на регулярной основе: встречи по общим вопросам конкурса проходят дважды в неделю, также отдельно организованы разборы заявок прошлых лет. Для участия требуется предварительная регистрация. Подробная информация о расписании публикуется в телеграм-канале "Знание.Родители: Конкурс инициатив".
В новом сезоне сохраняется многоэтапная система отбора. После завершения приема заявок проекты оценит единый экспертный совет, а список победителей утвердят до конца июня. Победители получат премии от 200 тыс. до 2 млн рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года.
Напомним, что конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко заявил, что президент поручил выделить на реализацию родительских инициатив из резервного фонда 1 млрд рублей.
