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В Самарской области в хосписе "Вкус жизни" появилась бесплатная услуга няни для паллиативных детей

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С марта 2025 года в Самарской области благотворительное медицинское частное учреждение "Хоспис "Вкус жизни" при поддержке регионального министерства социально-демографической и семейной политики предоставляет услугу по кратковременному присмотру за ребенком-инвалидом на дому.

Услуга предоставляется законному представителю ребенка-инвалида названной категории по ИППСУ, является для семей абсолютно бесплатной. В месяц родители могут воспользоваться услугой до 31 раза, длительность одной услуги - 4 часа.

"Воспользоваться помощью няни можно ежедневно по 4 часа, или три-четыре раза в неделю по 8 часов", - отмечается в сообщении пресс-служба хосписа.

Услугу могут получить семьи, дети в которых признаны нуждающимися в паллиативной помощи и являются носителями гастростомы, назогастрального зонда, еюностомы, и/или зависят  от респираторного медицинского оборудования (кислородные концентраторы, НИВЛ, ИВЛ).

По всем интересующим вопросам можно обратиться к сотрудникам Хосписа "Вкус жизни" по телефону офиса 89277667703 с 9:00 до 18:00 в будние дни. Также можно оставить заявку на сайте хосписа по ссылке, отжав галочку "социальная передышка".

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