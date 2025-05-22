В Самарской области в хосписе "Вкус жизни" появилась бесплатная услуга няни для паллиативных детей

С марта 2025 года в Самарской области благотворительное медицинское частное учреждение "Хоспис "Вкус жизни" при поддержке регионального министерства социально-демографической и семейной политики предоставляет услугу по кратковременному присмотру за ребенком-инвалидом на дому.

Услуга предоставляется законному представителю ребенка-инвалида названной категории по ИППСУ, является для семей абсолютно бесплатной. В месяц родители могут воспользоваться услугой до 31 раза, длительность одной услуги - 4 часа.

"Воспользоваться помощью няни можно ежедневно по 4 часа, или три-четыре раза в неделю по 8 часов", - отмечается в сообщении пресс-служба хосписа.

Услугу могут получить семьи, дети в которых признаны нуждающимися в паллиативной помощи и являются носителями гастростомы, назогастрального зонда, еюностомы, и/или зависят от респираторного медицинского оборудования (кислородные концентраторы, НИВЛ, ИВЛ).