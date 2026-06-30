Первый трудовой опыт летом в Самарской области получают более 40 подростков

Летние каникулы для многих подростков в Самарской области становятся не просто временем отдыха, а реальным шансом приобрести ценный профессиональный опыт, развить самостоятельность и получить первый заработок. Благотворительный фонд "Хранители детства" уже седьмой год реализует программу корпоративного наставничества для ребят, оставшихся без попечения родителей, подростков с инвалидностью и из приемных семей.

Проект "Архитекторы будущего. Системный подход к формированию траектории профессионального развития молодежи уязвимых групп" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

За все время существования программы участниками корпоративного наставничества стали свыше 1 200 подростков из 14 регионов России. В 2025 г. в Самарской области было организовано более 35 стажировок для участников проекта. В 2026 г. трудовой опыт получат уже более 40 ребят.

Подготовка к выходу на работу начинается еще в учебном году. Школьники погружаются в мир профессий: посещают предприятия, знакомятся с реальной рабочей средой, встречаются с экспертами. Дважды в неделю фонд проводит онлайн-лектории, где спикеры, среди которых IT-специалисты, визажисты, и руководители предприятий, политики, артист и пр., делятся секретами своего дела. Для каждого участника выстраивается индивидуальный маршрут: онлайн-курсы, "примерочная профессий" и общение с виртуальным наставником. По завершении обучения выдается сертификат — обязательный допуск к трудоустройству.

В этом году подростки приступили к работе в июне. Они осваивают специальности контролера, секретаря, культорганизатора, офисного работника и другие.

"В этом году я прохожу стажировку второй раз на заводе приборных подшипников в отделе контроля качества продукции. Мне тут нравится: отличный коллектив, техническая работа, близко к дому. Опыт на заводе дает уверенность в своих силах", — рассказывает Драго, участник программы корпоративного наставничества. По словам подростка, за время стажировки он уже многому научился: работать с измерительными приборами, внимательно проверять детали и понимать, насколько важна точность в производстве.

"Мы прекрасно видим, какие перспективы проект открывает для молодых людей, которым сложно делать первые шаги во взрослой жизни. За это время мы устраивали стажировки и в ресторанах, и на заводах, и в магазинах. Более 50 организаций Самары принимали подростков на работу. Каждому стараемся найти занятие по душе. Наша ключевая задача — донести до подростка: выбор есть, можно пробовать и не бояться", — комментирует Ольга Петрухина, координатор программы корпоративного наставничества фонда "Хранители детства" по Самарской области, руководитель АНО "Время жизни".

В Самарской области проект охватывает Самару, Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти.

Напомним, что недавно были подведены итоги второго конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году. Его победителями стали 57 проектов некоммерческих организаций Самарской области. Регион стал лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и заняла третье место в России по числу победителей. Лидерами по количеству поддержанных проектов традиционно стали Самара и Тольятти. Среди муниципалитетов выделяются Жигулевск, Сызрань, Чапаевске и др. С 1 сентября 2026 г. начнется прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2027 году.