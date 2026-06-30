16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Первый трудовой опыт летом в Самарской области получают более 40 подростков Ветеран СВО из Самарской области после ранения и реабилитации вернулся к делу жизни и готовится к чемпионату "Абилимпикс" Пять лет с "Другим Делом": жители Самарской области вошли в крупнейшее сообщество саморазвития в России Фестиваль "Яркие тени" в пятый раз соберет особенные семьи в Ширяево В День памяти и скорби в Самаре зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне

Общественные организации Общество

Первый трудовой опыт летом в Самарской области получают более 40 подростков

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 69
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Летние каникулы для многих подростков в Самарской области становятся не просто временем отдыха, а реальным шансом приобрести ценный профессиональный опыт, развить самостоятельность и получить первый заработок. Благотворительный фонд "Хранители детства" уже седьмой год реализует программу корпоративного наставничества для ребят, оставшихся без попечения родителей, подростков с инвалидностью и из приемных семей.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Проект "Архитекторы будущего. Системный подход к формированию траектории профессионального развития молодежи уязвимых групп" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

За все время существования программы участниками корпоративного наставничества стали свыше 1 200 подростков из 14 регионов России. В 2025 г. в Самарской области было организовано более 35 стажировок для участников проекта. В 2026 г. трудовой опыт получат уже более 40 ребят.

Подготовка к выходу на работу начинается еще в учебном году. Школьники погружаются в мир профессий: посещают предприятия, знакомятся с реальной рабочей средой, встречаются с экспертами. Дважды в неделю фонд проводит онлайн-лектории, где спикеры, среди которых IT-специалисты, визажисты, и руководители предприятий, политики, артист и пр., делятся секретами своего дела. Для каждого участника выстраивается индивидуальный маршрут: онлайн-курсы, "примерочная профессий" и общение с виртуальным наставником. По завершении обучения выдается сертификат — обязательный допуск к трудоустройству.

В этом году подростки приступили к работе в июне. Они осваивают специальности контролера, секретаря, культорганизатора, офисного работника и другие.

"В этом году я прохожу стажировку второй раз на заводе приборных подшипников в отделе контроля качества продукции. Мне тут нравится: отличный коллектив, техническая работа, близко к дому. Опыт на заводе дает уверенность в своих силах", — рассказывает Драго, участник программы корпоративного наставничества. По словам подростка, за время стажировки он уже многому научился: работать с измерительными приборами, внимательно проверять детали и понимать, насколько важна точность в производстве.

"Мы прекрасно видим, какие перспективы проект открывает для молодых людей, которым сложно делать первые шаги во взрослой жизни. За это время мы устраивали стажировки и в ресторанах, и на заводах, и в магазинах. Более 50 организаций Самары принимали подростков на работу. Каждому стараемся найти занятие по душе. Наша ключевая задача — донести до подростка: выбор есть, можно пробовать и не бояться", — комментирует Ольга Петрухина, координатор программы корпоративного наставничества фонда "Хранители детства" по Самарской области, руководитель АНО "Время жизни".

В Самарской области проект охватывает Самару, Новокуйбышевск, Сызрань и Тольятти.

Напомним, что недавно были подведены итоги второго конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году. Его победителями стали 57 проектов некоммерческих организаций Самарской области. Регион стал лидером среди субъектов Приволжского федерального округа и заняла третье место в России по числу победителей. Лидерами по количеству поддержанных проектов традиционно стали Самара и Тольятти. Среди муниципалитетов выделяются Жигулевск, Сызрань, Чапаевске и др. С 1 сентября 2026 г. начнется прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2027 году.

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Карина Ткаченко 28 марта 2017 08:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 15:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 09:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5