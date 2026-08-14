В пос. Кочкиновка Большечерниговского района построили новый модульный ФАП

Благодаря поддержке областного правительства в муниципальных районах Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Жители пос. Кочкиновка Большечерниговского района ранее получали медицинскую помощь в приспособленном помещении. В настоящее время у них появился современный медицинский пункт.
На объекте уже полностью выполнены работы по водоотведению и водоснабжению, проложена канализация. В настоящее время начинается подключение к электрическим сетям.
"Население Кочкиновки составляет около 150 человек. Село находится на расстоянии более 20 километров от центральной районной больницы. Открытие нового ФАПа станет важным событием для местных жителей и позволит получать первичную помощь рядом с домом в современных условиях", — рассказала главный врач районной больницы Татьяна Бобошко.
Медицинскую помощь жителям села оказывает опытный специалист — многодетная мама и участник программы "Земский доктор/ Земский фельдшер" Ассоль Куанспекова.
"Мы вместе с семьей переехали из Оренбургской области более трех лет назад. Участие в программе "Земский фельдшер" стало для нас большой поддержкой на новом месте. Для жителей села важно иметь доступ к первичной медицинской помощи рядом с домом. В мои задачи входит не только прием пациентов с жалобами. Огромное внимание мы уделяем профилактике: проведению вакцинации по национальному календарю и ежегодной диспансеризации. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и сохранять здоровье земляков на долгие годы", — рассказала фельдшер.
Напомним, обновление объектов здравоохранения в регионе ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который принят по решению Президента России Владимира Путина. Также в этом году в Большечерниговском районе будет открыто еще 2 новых ФАПа в поселках Поляков и Костино.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас