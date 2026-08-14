В пос. Кочкиновка Большечерниговского района построили новый модульный ФАП

Благодаря поддержке областного правительства в муниципальных районах Самарской области продолжается модернизация первичного звена здравоохранения. Жители пос. Кочкиновка Большечерниговского района ранее получали медицинскую помощь в приспособленном помещении. В настоящее время у них появился современный медицинский пункт.

На объекте уже полностью выполнены работы по водоотведению и водоснабжению, проложена канализация. В настоящее время начинается подключение к электрическим сетям.

"Население Кочкиновки составляет около 150 человек. Село находится на расстоянии более 20 километров от центральной районной больницы. Открытие нового ФАПа станет важным событием для местных жителей и позволит получать первичную помощь рядом с домом в современных условиях", — рассказала главный врач районной больницы Татьяна Бобошко.

Медицинскую помощь жителям села оказывает опытный специалист — многодетная мама и участник программы "Земский доктор/ Земский фельдшер" Ассоль Куанспекова.

"Мы вместе с семьей переехали из Оренбургской области более трех лет назад. Участие в программе "Земский фельдшер" стало для нас большой поддержкой на новом месте. Для жителей села важно иметь доступ к первичной медицинской помощи рядом с домом. В мои задачи входит не только прием пациентов с жалобами. Огромное внимание мы уделяем профилактике: проведению вакцинации по национальному календарю и ежегодной диспансеризации. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и сохранять здоровье земляков на долгие годы", — рассказала фельдшер.

Напомним, обновление объектов здравоохранения в регионе ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который принят по решению Президента России Владимира Путина. Также в этом году в Большечерниговском районе будет открыто еще 2 новых ФАПа в поселках Поляков и Костино.