Более 223 тысяч жителей Самарской области прошли диспансеризацию репродуктивного здоровья

В Самарской области подведены первые итоги диспансеризации репродуктивного здоровья. С начала года проверили репродуктивное здоровье более 223 тысяч человек. В обследованиях приняли участие 49% мужчин и 51% женщин. Наиболее активно диспансеризацию проходят граждане в возрасте от 30 до 49 лет.

"Профилактика заболеваний и забота о репродуктивном здоровье — это приоритетные направления нашей работы. Особое внимание уделяется раннему выявлению и профилактике заболеваний, передающихся половым путем, а также патологий, которые могут негативно сказаться на способности к деторождению. В рамках диспансеризации проводятся консультации специалистов, лабораторные исследования и инструментальная диагностика. Активное участие в программе диспансеризации свидетельствует о растущей осознанности населения в вопросах репродуктивного здоровья. Своевременное обращение за медицинской помощью — это не только вклад в собственное благополучие, но и в здоровье будущих поколений", — отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

Напоминаем, что жители Самарской области в возрасте от 18 до 49 лет могут записаться на диспансеризацию репродуктивного здоровья в поликлинике по месту прикрепления полиса ОМС. Медицинские учреждения обеспечены всем необходимым оборудованием и квалифицированным персоналом для проведения полного спектра диагностических мероприятий. Врачи готовы ответить на все вопросы, касающиеся репродуктивного здоровья, и предоставить необходимые рекомендации.

Профилактика заболеваний и поддержка репродуктивного здоровья являются ключевыми задачами национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья", реализуемых по решению Президента России Владимира Путина.