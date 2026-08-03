В Сызранской больнице начался капремонт приёмного отделения и входных групп стационара

В Сызранской городской и центральной районной больнице стартовал капитальный ремонт приёмного отделения № 2 и входных групп стационара, расположенного по адресу: улица Астраханская, 41.

Современные условия для пациентов создаются благодаря выделению средств из областного бюджета. В рамках проекта обновляются фасад здания и подъездные пути, а также организуют новые входные зоны для трёх отделений — реабилитационного, педиатрического и хирургического. Для удобства маломобильных граждан все входные группы будут оборудованы пандусами.

"Для повышения качества экстренной помощи в обновлённом приёмном отделении появятся специализированные помещения — палата-изолятор и противошоковая палата с подачей медицинских газов. Это позволит оперативно оказывать помощь пациентам в критических состояниях. С целью предотвращения распространения инфекций педиатрическое отделение получит изолированный вход", — рассказала главный врач больницы Вера Лиходедова.

Особое внимание уделено логистике перемещения пациентов. Для отделения реабилитации, расположенного на третьем этаже, будет организован отдельный вход с доступом к лифту, что обеспечит оперативную и безопасную транспортировку больных. Вход в стационар оснастят двумя тамбурами для комфорта пациентов и посетителей. Завершить ремонтные работы планируется в сентябре 2026 года.

"Сызранская больница создает современные, удобные и безопасные условия для пациентов и их близких. Это позволит повысить качество экстренной и плановой помощи, а также сделать пребывание в стационаре более комфортным", — отметила Вера Лиходедова.

"Новая логистика входных групп, отдельные зоны для педиатрии, хирургии и реабилитации, пандусы для маломобильных граждан — всё это делает больницу не просто современной, а по-настоящему человечной.

Уверен, что после завершения работ в сентябре жители Сызрани и района почувствуют разницу. Это не просто ремонт — это шаг к тому, чтобы качественная и доступная помощь стала реальностью для каждого, кто обращается в стационар", — отметил депутат Думы г. о. Сызрань Сергей Прокофьев.

Обновление подразделений медучреждений проводится как за счёт средств регионального бюджета, так и благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В 2026 году планируется провести капитальный ремонт 42 стационарных и поликлинических отделений.