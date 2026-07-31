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Здравоохранение Общество

Спорт как норма жизни на селе: Самарская область готовится к региональному финалу Всероссийского марафона

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 августа в Волжском районе Самарской области на территории ГБОУ СОШ "ОЦ "Южный Город" корпус № 3 состоится региональный этап Всероссийского марафона "Земля спорта — 2026".

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

К настоящему времени в большинстве муниципальных районов Самарской области завершились отборочные этапы соревнований. В них приняли участие сотни жителей сельских территорий, продемонстрировавших высокий уровень физической подготовки и заинтересованность в систематических занятиях спортом.

Всероссийский марафон "Земля спорта" реализуется Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Проект направлен на популяризацию физической культуры и спорта среди жителей сельских территорий, развитие доступной спортивной среды, укрепление семейных ценностей и формирование здорового образа жизни.

"Это не просто соревнования, а редкая возможность всей семьей провести время активно и с пользой. Для детей это заряд энергии и теплые воспоминания, а для нас — отличная мотивация держать себя в форме", — отметил Федор Зайцев, участник семейной эстафеты в Красноярском районе.Участники муниципальных этапов отмечают, что марафон помогает вовлекать в занятия спортом людей разных возрастов и уровней подготовки.

"Раньше я думала, что ГТО — это только для школьников. Но здесь я вижу, что спорт доступен каждому. Марафон дал отличный стимул начать регулярные тренировки, чтобы улучшить свой результат", — поделилась Елена Марахтанова, выполнившая нормативы комплекса ГТО.

Поддержку инициативе оказывают профессиональные спортсмены. Мастер спорта международного класса Владимир Брагин, проводивший мастер-классы на муниципальных этапах, подчеркнул значимость подобных соревнований для развития спорта на селе.

"Проведение таких массовых стартов непосредственно в сельских поселениях ломает стереотипы о недоступности спорта на селе. Мы видим, как растут наши воспитанники, и уверены, что именно из таких районных соревнований вырастают будущие чемпионы", — отметил Владимир Брагин.

К участию в региональном этапе приглашаются жители сельских территорий, малых городов и агломераций Самарской области, ведущие активный образ жизни. В 2025 г. в региональном этапе марафона приняли участие более 300 человек.

Программа соревнований включает пять дисциплин: многоборье ГТО, силовой экстрим, семейную эстафету, мини-футбол и волейбол.

Регистрация участников открыта на официальном сайте марафона: земля-спорта.рф, а также по ссылке: form.земля-спорта.рф.

Победители регионального этапа получат право представить Самарскую область на всероссийском финале марафона "Земля спорта — 2026".

Марафон "Земля спорта" зарекомендовал себя как эффективный инструмент достижения целей государственной программы "Спорт России". Проведение массовых спортивных мероприятий на территории сельских поселений способствует развитию спортивной инфраструктуры и повышению качества жизни на селе.

Соревнования проходят на местных спортивных площадках, включая сельские стадионы и школьные спортивные комплексы, построенные и отремонтированные в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Участие в марафоне "Земля спорта" формируют активную жизненную позицию у жителей сельских территорий и создает условия для дальнейшего развития спортивных инициатив в регионе.

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