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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот запустил медиапроект о многонациональном коллективе предприятия "Вместе мы ТОАЗ"

ТОЛЬЯТТИ. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" запустил корпоративный медиапроект "Вместе мы ТОАЗ", приуроченный к Году единства народов России. Цикл видеоинтервью рассказывает о национальном многообразии шеститысячного коллектива Компании.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Концепция проекта заключается в демонстрации единства народов и целей на производстве. Выпуски посвящены традициям, семейным ценностям и уникальной культуре различных этнических групп страны и мира, представители которых работают на предприятии.

"Вместе мы ТОАЗ" — это серия душевных и вдохновляющих рассказов, где главными героями выступают сотрудники ТОАЗа. Они делятся своими историями из жизненного и профессионального опыта, связанными с самобытностью родного края и адаптацией в России. Интервью дополняются фотографиями из личного архива и кадрами на рабочем месте.

В рамках проекта были созданы три видеоролика, каждый из которых длится около десяти минут. В съемках приняли участие инженер-конструктор из Западной Африки Лукас Асси, заместитель начальника службы режима и охраны родом из Армении Айдын Камбаров и инженер-технолог производства карбамида Елена Загртдинова, чье детство прошло в Таджикистане.

Все выпуски доступны на официальных аккаунтах "Тольяттиазота" в социальных сетях.

Новый выпуск можно посмотреть по ссылке.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Тольяттиазот" — это не только производственные мощности мирового масштаба, но и тысячи сотрудников, среди которых — люди самых разных национальностей, объединенные общей целью. Медиапроект "Вместе мы ТОАЗ" призван продемонстрировать, что сила коллектива заключается в его многообразии. В Год единства народов мы считаем крайне важным показать, что многонациональная команда может работать как единый слаженный механизм. Каждая история, рассказанная в проекте, — это искренний вклад в сохранение самобытности и развитие корпоративной культуры Компании, основанной на взаимоуважении, доверии и поддержке.

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