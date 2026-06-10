В Самаре пройдёт выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

С 17 по 19 июня 2026 года в Самаре на площадке ВЦ "Экспо-Волга" пройдет 16-я специализированная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Генеральный спонсор проекта — ПАО "НК "Роснефть". Мероприятие приурочено к знаковой дате: 90-летию с начала промышленной добычи нефти в регионе, у истоков которой стояло дочернее предприятие компании — АО "Самаранефтегаз".

Выставка-форум традиционно организована при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза нефтегазопромышленников России, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области. Научную поддержку выставке окажет Самарский государственный технический университет.

Мероприятие представляет собой масштабную площадку для демонстрации достижений и инноваций в сфере нефтедобычи, нефтепереработки и химии. На выставке будут представлены станки, оборудование, инструменты и услуги для нефтегазовой промышленности.

Среди посетителей — руководители органов власти, директора нефтяных предприятий, главные инженеры, главные технологи и другие специалисты, руководители высших учебных заведений и научно-исследовательских центров, участники отраслевых ассоциаций, представители производственных предприятий малого и среднего бизнеса, а также представители кредитно-финансовых организаций.

Программа мероприятия включает выставку, семинары, круглые столы и деловые встречи, что создаст уникальные возможности для налаживания партнерских связей, получения практических советов и рекомендаций, обмена опытом с коллегами.

Часы работы выставки:

17 — 18 июня 2026 года — с 10:00 до 18:00.

19 июня — с 10:00 до 16:00

Получить пригласительный билет можно по ссылке.

Сайт выставки: gasoilexpo.ru.