В Самаре пройдёт выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

С 17 по 19 июня 2026 года в Самаре на площадке ВЦ "Экспо-Волга" пройдет 16-я специализированная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Генеральный спонсор проекта — ПАО "НК "Роснефть". Мероприятие приурочено к знаковой дате: 90-летию с начала промышленной добычи нефти в регионе, у истоков которой стояло дочернее предприятие компании — АО "Самаранефтегаз".
Выставка-форум традиционно организована при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза нефтегазопромышленников России, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области. Научную поддержку выставке окажет Самарский государственный технический университет.
Мероприятие представляет собой масштабную площадку для демонстрации достижений и инноваций в сфере нефтедобычи, нефтепереработки и химии. На выставке будут представлены станки, оборудование, инструменты и услуги для нефтегазовой промышленности.
Среди посетителей — руководители органов власти, директора нефтяных предприятий, главные инженеры, главные технологи и другие специалисты, руководители высших учебных заведений и научно-исследовательских центров, участники отраслевых ассоциаций, представители производственных предприятий малого и среднего бизнеса, а также представители кредитно-финансовых организаций.
Программа мероприятия включает выставку, семинары, круглые столы и деловые встречи, что создаст уникальные возможности для налаживания партнерских связей, получения практических советов и рекомендаций, обмена опытом с коллегами.
Часы работы выставки:
17 — 18 июня 2026 года — с 10:00 до 18:00.
19 июня — с 10:00 до 16:00
Получить пригласительный билет можно по ссылке.
Сайт выставки: gasoilexpo.ru.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)