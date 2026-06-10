16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдёт выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия" Энергетики сообщили, где отключат свет с 11 по 17 июня Сотрудники "Самаранефтегаза" защитили свои разработки РИТЭК поднял стоимость Восточно-Каревского нефтяного участка с 42 до 207 млн рублей В девяти районах области временно отключат свет с 9 по 11 июня

ТЭК Экономика и бизнес

В Самаре пройдёт выставка "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия"

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 17 по 19 июня 2026 года в Самаре на площадке ВЦ "Экспо-Волга" пройдет 16-я специализированная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия". Генеральный спонсор проекта — ПАО "НК "Роснефть". Мероприятие приурочено к знаковой дате: 90-летию с начала промышленной добычи нефти в регионе, у истоков которой стояло дочернее предприятие компании — АО "Самаранефтегаз".

Выставка-форум традиционно организована при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Союза нефтегазопромышленников России, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, Союза работодателей Самарской области, Торгово-промышленной палаты Самарской области. Научную поддержку выставке окажет Самарский государственный технический университет.

Мероприятие представляет собой масштабную площадку для демонстрации достижений и инноваций в сфере нефтедобычи, нефтепереработки и химии. На выставке будут представлены станки, оборудование, инструменты и услуги для нефтегазовой промышленности.

Среди посетителей — руководители органов власти, директора нефтяных предприятий, главные инженеры, главные технологи и другие специалисты, руководители высших учебных заведений и научно-исследовательских центров, участники отраслевых ассоциаций, представители производственных предприятий малого и среднего бизнеса, а также представители кредитно-финансовых организаций.

Программа мероприятия включает выставку, семинары, круглые столы и деловые встречи, что создаст уникальные возможности для налаживания партнерских связей, получения практических советов и рекомендаций, обмена опытом с коллегами.

Часы работы выставки:

17 — 18 июня 2026 года — с 10:00 до 18:00.

19 июня — с 10:00 до 16:00

Получить пригласительный билет можно по ссылке.

Сайт выставки: gasoilexpo.ru.

ТЭК&Химия №11

ТЭК&Химия №10

ТЭК&Химия №9

ТЭК&Химия №8

ТЭК&Химия №7

ТЭК&Химия №6

ТЭК&Химия №5

ТЭК&Химия №4

ТЭК&Химия №3

ТЭК&Химия №2

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5