В Самарской области отключат свет в нескольких районах 7 и 8 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Подбельск (ул. Ленинская, ул. Олимпийская, ул. Ключевская, ул. Спортивная, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Мира, ул. Кооперативная, ул. Плодопитомник, ул. Куйбышевская, ул. Элеваторная)

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Верхний Кинель

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха (ул. Восточная)

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.)

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Заречная, ул. Ленина)

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесной поселок, ул. Советская)

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лопатино (ул. Владимирская)

07.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Надеждино

07.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Центральная, ул. Полевая);

07.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Звезда (ул. Комарова, ул. Гагарина)

08.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старое Максимкино

08.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак

08.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Ровный

08.07.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Мамыково

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский)

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Нижняя Солонцовка (ул. Береговая).

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Заречная, ул. Ленина)

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесной поселок, ул. Советская).

08.07.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Лопатино (ул. Владимирская)

08.07.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Тарынвар, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина).

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Первомайск (ул. Первомайская, ул. Молодежная, ул. Рабочая)

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Мочалеевка (ул. М.Джалиля)

08.07.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево

08.07.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Новая Васильевка

08.07.2026 года с 10-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Верхнее Санчелеево (ул. Пушкина, ул. Северная, ул. Пирогова, ул. Полевая, ул. Южная)

08.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Бородинская, ул. Калинина, ул. Кирова, ул. Кольцова, ул. Кооперативная, ул. Краевая, ул. Крылова, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Маяковского, ул. Молодогвардейская, ул. Полтавская, ул. Пугачева, ул. Рабочая, ул. Садовая, ул. Светлая, ул. Рабочая, ул. Советская, ул. Степана Разина, ул. Крылова, ул. Сызранская, ул. Тургенева, ул. Суворова, ул. Ульянова, ул. Фрунзе, ул. Чернышевского, ул. Чапаева, ул. Школьная, ул. Южная, СНТ Мичурина)

08.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Суркино

08.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино

08.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Васильевка

08.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Аделаидовка

08.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Новое поле

08.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Вязовка

08.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Сенькино

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Борискино-Игар (ул. Северная, ул. Центральная, ул. Тарынвар, ул. Садовая, ул. Церковная, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Верхняя, ул. Молодежная, ул. Льва Толстого, ул. Гагарина)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Зеленый ключ (ул. Заречная, ул. Центральная)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Черный Ключ (ул. Центральная, ул. Молодежная, ул. Горького, ул. Сидюкова, ул. Жукова, ул. Заречная, ул. Нагорная, ул. Красноармейская)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Чувашское Абдикеево (ул. Лесная, ул. Центральная, ул. Садовая)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ойкино (ул. Центральная, ул. Солнечная)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Старое Резяпкино (ул. Центральная, ул. Черемшанская, ул. Мирная, ул. Молодежная)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

д. Усакла (ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Речная, ул. Нагорная)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Северный ключ

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Клявлино (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Черемшанская)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерыкла (ул. Школьная, ул. Октябрьская, ул. Советская).

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Дурасово (ул. Преображенская, ул. Центральная)

08.07.2026 года с 07-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

ст. Клявлино (ул. Жукова)

08.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Малая Царевщина (ул. Еловая, ул. Овражная, ул. Сосновая, ул. Офицерская, ул. Дорожная)

08.07.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Петровский (ул. Центральная, ул. Набережная)

08.07.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (ул. Лермонтова)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.