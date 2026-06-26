Стало известно, где отключат свет 27 июня по 1 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
27.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Дудачный
27.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Д. Умет
27.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Березки (ул. Центральная, пер. Перечный)
27.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Домашкины Вершины (ул. Крестьянская, ул. Центральная)
27.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Озерная).
27.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак (ул. Набережная, ул. Мельничная, ул. Полевая)
28.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Кандабулак (ул. Набережная, ул. Мельничная, ул. Полевая).
28.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Дудачный
28.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Д. Умет
28.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
п. Березки (ул. Центральная, пер. Перечный)
28.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Домашкины Вершины (ул. Крестьянская, ул. Центральная)
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский (ул. Николаевых).
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Славянская).
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (п. Удача)
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Чапаево (ул. Центральная)
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Лесная 2-я, ул. Молодежная).
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская).
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).
29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Хорошенькое (ул. Центральная).
29.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Ермаково (ул. Спортивная, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Энергетиков, ул. Тупиковая, ул. Набережная, ул. Лесная)
29.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чулпан (ул. Центральная, ул. Советская, ул. Новая, ул. Нагорная, ул. Набережная)
29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Орловка (ул. Степная, ул. Школьная)
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
29.06.26 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Набережная, ул. Овражная, ул. Тольяттинская, ул. Центральная, ул. Шоколадная, ул. Яблоневая).
29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени)
Похвистневский район:
п. Таволжанка
29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени)
Похвистневский район:
п. Матьян
29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени)
Похвистневский район:
с. Нижнее Аверкино
29.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Дмитриевка (ул. Солнечная, ул. Степана Разина)
29.06.2026 года 11-00 до 15-00 (местного времени):
Кинель-Черкасский район:
с. Н. Елшанка ул. Мамаева, ул. Лесная
29.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Безенчукский район:
п. Звезда ул. Комарова, ул. Гагарина
29.06.2026 года 10-00 до 13-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Дубровка ул. Родниковская, ул. Центральная
29.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Софьинский
29.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
п. Бутковский
29.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
д. Александровка ул. Вязовская
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
д. Старая Чаговка (ул. Лесная).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).
30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Камышлинский район:
с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).
02.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Смагино
01.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
п. Новая Жизнь
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.