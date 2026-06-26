Стало известно, где отключат свет 27 июня по 1 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Дудачный

27.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Д. Умет

27.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Березки (ул. Центральная, пер. Перечный)

27.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Домашкины Вершины (ул. Крестьянская, ул. Центральная)

27.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Дзержинского, ул. Озерная).

27.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Набережная, ул. Мельничная, ул. Полевая)

28.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Кандабулак (ул. Набережная, ул. Мельничная, ул. Полевая).

28.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Дудачный

28.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Д. Умет

28.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Березки (ул. Центральная, пер. Перечный)

28.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Домашкины Вершины (ул. Крестьянская, ул. Центральная)

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Николаевых).

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Славянская).

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (п. Удача)

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево (ул. Центральная)

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Лесная 2-я, ул. Молодежная).

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Светлое Поле (ул. 70 лет Октября, ул. Комсомольская).

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле (ул. Комсомольская).

29.06.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое (ул. Центральная).

29.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Ермаково (ул. Спортивная, ул. Озерная, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Школьная, ул. Энергетиков, ул. Тупиковая, ул. Набережная, ул. Лесная)

29.06.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чулпан (ул. Центральная, ул. Советская, ул. Новая, ул. Нагорная, ул. Набережная)

29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка (ул. Степная, ул. Школьная)

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы)

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

29.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

29.06.26 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Набережная, ул. Овражная, ул. Тольяттинская, ул. Центральная, ул. Шоколадная, ул. Яблоневая).

29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени)

Похвистневский район:

п. Таволжанка

29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени)

Похвистневский район:

п. Матьян

29.06.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени)

Похвистневский район:

с. Нижнее Аверкино

29.06.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Дмитриевка (ул. Солнечная, ул. Степана Разина)

29.06.2026 года 11-00 до 15-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Н. Елшанка ул. Мамаева, ул. Лесная

29.06.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Звезда ул. Комарова, ул. Гагарина

29.06.2026 года 10-00 до 13-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Дубровка ул. Родниковская, ул. Центральная

29.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софьинский

29.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Бутковский

29.06.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Александровка ул. Вязовская

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Русский Байтуган (ул. Шипаревская, ул. Молодежная, ул. Школьная, ул. Победы).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Татарский Байтуган (ул. Речная, ул. Подгорная, ул. Казанская, ул. Вагизова, ул. Бигашская).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Чувашский Байтуган (ул. Байтуган, ул. Центральная, ул. Нагорная).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Новое Усманово (ул. Советская, ул. 45 лет Победы, ул. Гайнуллина, ул. Молодежная, ул. Заречная, ул. Подгорная, ул. Якши Гуль, ул. Каменка, ул. Рабочая, ул. Школьная).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово (ул. Советская, ул. Октябрьская, ул. Береговая).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино (ул. Школьная, ул. Центральная, ул. Сухоречка, ул. Лесная, ул. Садовая).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Хмелёвка (ул. Садовая, ул. Школьная).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

д. Старая Чаговка (ул. Лесная).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Неклюдово (ул. Центральная, ул. Школьная).

30.06.2026 года с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Дурасово (ул. Долгий порядок, ул. Советская).

02.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Смагино

01.07.2026 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

п. Новая Жизнь

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.