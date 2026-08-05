Стало известно, где отключат свет 6 и 7 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

06.08.2026 г. с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Спиридоновка (ул. Комарова)

06.08.2026 с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Романовка

06.08.2026 с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Кузюк

06.08.2026 с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Чухаевка

06.08.2026 с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Толчье Речье

06.08.2026 с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Баландаево

06.08.2026 с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана (ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Нагорная, пер. Лесной, ул. Лесная.).

06.08.2026 с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Шентала (ул. Гурьянова.).

06.08.2026 с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Рыжевой

06.08.2026 с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Шенталинский район:

р. Кондурча

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Кузьминовка

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Н. Красина).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Старая Бинарадка (ул. Лесничество, 7).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Крутогорки

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (кад. номер).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Заречная).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Салют (Автозаводская).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

Ст. Бинарадка (п. Лесной, ул. Советская).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (кад. номер).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (уд. Подлесная).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (кад. номер).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Крайняя).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (ул. Муратовых).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (кад. номер).

06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. М. Каменка, п. Угловой, Удача, п. Кочкари (Все улицы).

06.08.2026 с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Ермоловка (ул. Садовая, ул. Газовая).

06.08.2026 с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка (Речная, Центральная, Кольцевая).

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Алимовка

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Средняя Орлянка

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

а. Краснорыльский

06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красная Горка

06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Калиновка

06.08.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, Ново-Полевая, Восточная, Вознесенского, Садовая, Животноводов, Полевая, Первомайская, Грачева, Северная, Кооперативная, Лунная, Краснопольская, Театральная, Набережная, Советская, Чкалова, Загородная; проезд Пляжный, Новый, Производственный; пер. Сергеевский, Школьный).

06.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск

ул. К. Либкнехта, ул. Народная, ул. Ленинградская

06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин)

06.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Больничная.)

06.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Константиновка (СПК им. К.Н. Крупской)

06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

06.08.26 года с 10-00 до 15-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Заречная)

06.08.26 года с 09-00 до 19-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Бахилово (все село)

06.08.26 года с 10-00 до 16-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Чапаева).

07.08.26 года с 09-00 до 19-00 (время местное):

Ставропольский район:

с. Александровка (полностью, кроме ул. Фабричная, ул. Школьная, СПДС "Теремок")

07.08.2026 06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

с. Студенцы (ул. Старый Клин)

07.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кашпир (ул. Калиновская)

07.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Пензино (ул. Заречная)

07.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Н. Камелик (ул. Центральная, Молодежная, Заречная, Зеленая, Степная, Школа, Д/сад, ПАО МТС, Почта России, Колхоз "Серп и Молот", АО ССК, ННК Самаранефтегаз)

07.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Специалистов, МУП ТЭС)

07.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (ул. Шоссейная, Центральная, Набережная, Зеленая, Костеловской, ООО "Волна", Почта России, ПАО Ростелеком, ООО "СВГК", ПАО "Мегафон")

7.08.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Казанская)

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана (ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Нагорная, пер. Лесной, ул. Лесная.).

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Шентала (ул. Гурьянова.).

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Рыжевой

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

р. Кондурча

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Кузьминовка

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новая Шентала

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Хмелевка

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Родина

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Ст. Шентала (ул. Гурьянова, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Советская, пер. Школьный.).

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана (ул. Калинина, ул. Полевая, ул. Мира.).

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Крепость Кондурча (ул. Кооперативная, ул. Ташкентская, ул. Ленина, ул. Чапаевская, ул. Советская.).

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Волчуха

07.08.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

пос. Кузьминовка

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Самарская область, Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (Лесничество, 7).

07.08.2026 с 9-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Крутогорки

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Буян (п. Горьковский).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ им. Ленина (Удача) (кад. номер).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Солнечная).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Заречная).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Салют (Автозаводская).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Ст. Бинарадка (п. Лесной, ул. Советская).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (кад. номер).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Светлопольские дачи (Овражная).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный (Подлесная).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (Сосновая).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (кад.номер).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (Крайняя).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

КМЗ Ленина (Удача) (Муратовых).

07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Екатериновка (кад.номер).

07.08.2026 с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

д. Ермоловка (ул. Садовая, ул. Газовая).

07.08.2026 с 7-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Кротовка (ул. Речная, ул. Центральная, ул. Кольцевая).

07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка

07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Алимовка

07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

д. Средняя Орлянка

07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Запрудный

07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

а. Краснорыльский

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красный Строитель

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Безводовка

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

с. Зубовка

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Челно-Вершинский район:

п. Красная Горка

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Кутузовский

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Калиновка

07.08.2026 с 8-00 до 12-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Новое Суркино, с. Васильевка, п. Аделаидовка.

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.