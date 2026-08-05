Стало известно, где отключат свет 6 и 7 августа

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
06.08.2026 г. с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Волжский район:
с. Спиридоновка (ул. Комарова)
06.08.2026 с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Романовка
06.08.2026 с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Кузюк
06.08.2026 с 12-00 до 14-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Чухаевка
06.08.2026 с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Толчье Речье
06.08.2026 с 10-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Баландаево
06.08.2026 с 08-00 до 10-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Багана (ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Нагорная, пер. Лесной, ул. Лесная.).
06.08.2026 с 08-00 до 10-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Ст. Шентала (ул. Гурьянова.).
06.08.2026 с 08-00 до 10-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Рыжевой
06.08.2026 с 08-00 до 10-00 (местного времени):
Шенталинский район:
р. Кондурча
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Шенталинский район:
пос. Кузьминовка
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Чемеричный
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка (ул. Н. Красина).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Старая Бинарадка (ул. Лесничество, 7).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Крутогорки
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (кад. номер).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Шилан (ул. Заречная).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ДНТ Салют (Автозаводская).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
Ст. Бинарадка (п. Лесной, ул. Советская).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (кад. номер).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские дачи (ул. Овражная).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (уд. Подлесная).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Сосновая).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (кад. номер).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (ул. Крайняя).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (ул. Муратовых).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка (кад. номер).
06.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. М. Каменка, п. Угловой, Удача, п. Кочкари (Все улицы).
06.08.2026 с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
д. Ермоловка (ул. Садовая, ул. Газовая).
06.08.2026 с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Кротовка (Речная, Центральная, Кольцевая).
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Алимовка
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
д. Средняя Орлянка
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Запрудный
06.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
а. Краснорыльский
06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красный Строитель
06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Зубовка
06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красная Горка
06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский
06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Славкино
06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Шаровка
06.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Калиновка
06.08.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, Ново-Полевая, Восточная, Вознесенского, Садовая, Животноводов, Полевая, Первомайская, Грачева, Северная, Кооперативная, Лунная, Краснопольская, Театральная, Набережная, Советская, Чкалова, Загородная; проезд Пляжный, Новый, Производственный; пер. Сергеевский, Школьный).
06.08.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
г. Чапаевск
ул. К. Либкнехта, ул. Народная, ул. Ленинградская
06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы (ул. Старый Клин)
06.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Приволжский район:
с. Обшаровка (ул. Больничная.)
06.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Большеглушицкий район:
с. Константиновка (СПК им. К.Н. Крупской)
06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
06.08.26 года с 10-00 до 15-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Ташелка (ул. Заречная)
06.08.26 года с 09-00 до 19-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Бахилово (все село)
06.08.26 года с 10-00 до 16-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Сосновый Солонец (ул. Ленинградская, ул. Чапаева).
07.08.26 года с 09-00 до 19-00 (время местное):
Ставропольский район:
с. Александровка (полностью, кроме ул. Фабричная, ул. Школьная, СПДС "Теремок")
07.08.2026 06.08.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Хворостянский район:
с. Студенцы (ул. Старый Клин)
07.08.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Кашпир (ул. Калиновская)
07.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Пензино (ул. Заречная)
07.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Н. Камелик (ул. Центральная, Молодежная, Заречная, Зеленая, Степная, Школа, Д/сад, ПАО МТС, Почта России, Колхоз "Серп и Молот", АО ССК, ННК Самаранефтегаз)
07.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Глушицкий (ул. Специалистов, МУП ТЭС)
07.08.2026 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Благодатовка (ул. Шоссейная, Центральная, Набережная, Зеленая, Костеловской, ООО "Волна", Почта России, ПАО Ростелеком, ООО "СВГК", ПАО "Мегафон")
7.08.2026 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Колывань (ул. Казанская)
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Багана (ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Нагорная, пер. Лесной, ул. Лесная.).
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Ст. Шентала (ул. Гурьянова.).
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Рыжевой
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
р. Кондурча
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
д. Кузьминовка
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Новая Шентала
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Хмелевка
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
п. Родина
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Ст. Шентала (ул. Гурьянова, ул. Полевая, ул. Молодежная, ул. Советская, пер. Школьный.).
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Багана (ул. Калинина, ул. Полевая, ул. Мира.).
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Крепость Кондурча (ул. Кооперативная, ул. Ташкентская, ул. Ленина, ул. Чапаевская, ул. Советская.).
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Волчуха
07.08.2026 с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
пос. Кузьминовка
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Самарская область, Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (Лесничество, 7).
07.08.2026 с 9-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка КП Уютный Городок (ул. Лучистая).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СДТ Крутогорки
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Городцовка (КП Уютный городок тер.).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Буян (п. Горьковский).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Первомайская).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (ул. Береева).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ им. Ленина (Удача) (кад. номер).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (ул. Солнечная).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Шилан (ул. Заречная).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
ДНТ Салют (Автозаводская).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Ст. Бинарадка (п. Лесной, ул. Советская).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (кад. номер).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
СНТ Светлопольские дачи (Овражная).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Подлесный (Подлесная).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский (Сосновая).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (кад.номер).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Красный Яр (Крайняя).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
КМЗ Ленина (Удача) (Муратовых).
07.08.2026 с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Екатериновка (кад.номер).
07.08.2026 с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
д. Ермоловка (ул. Садовая, ул. Газовая).
07.08.2026 с 7-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Кротовка (ул. Речная, ул. Центральная, ул. Кольцевая).
07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Верхняя Орлянка
07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Алимовка
07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
д. Средняя Орлянка
07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Запрудный
07.08.2026 с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
а. Краснорыльский
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красный Строитель
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Безводовка
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
с. Зубовка
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Челно-Вершинский район:
п. Красная Горка
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Кутузовский
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Славкино
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Шаровка
07.08.2026 с 8-00 до 16-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Калиновка
07.08.2026 с 8-00 до 12-00 (местного времени):
Шенталинский район:
с. Новое Суркино, с. Васильевка, п. Аделаидовка.
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.