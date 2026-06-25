16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Свыше 800 школьников Поволжья приняли участие в уроках по электробезопасности, которые организовали "Россети" Авито открывает набор на магистерские программы по ML и продакт-менеджменту В Самарской области появятся новые кластеры федерального проекта "Профессионалитет" Самая финансово грамотная семья Самарской области представит регион на федеральном уровне Стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения Самарской области

Образование Общество

Свыше 800 школьников Поволжья приняли участие в уроках по электробезопасности, которые организовали "Россети"

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты филиала ПАО "Россети" — МЭС Волги подвели итоги работы по предупреждению детского электротравматизма. С начала учебного года энергетики провели 38 уроков для школьников из девяти регионов Поволжья.

Фото: предоставлено ПАО "Россети"

Учащимся рассказали о правилах обращения с электроприборами в быту, мерах предосторожности при нахождении вблизи линий электропередачи и подстанций, о значении предупреждающих знаков. Особый интерес у ребят вызвала практическая часть занятий. С помощью робота-тренажера они освоили навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

Такие уроки также являются важным направлением профориентационной работы Группы "Россети". Школьники попробовали себя в роли электромонтеров: примерили диэлектрические перчатки, дугостойкую форму и каску. Ребята узнали много нового о значимости труда энергетиков и роли компании в обеспечении стабильного электроснабжения страны.

"Россети" на регулярной основе проводят подобные занятия во всех регионах присутствия. Кроме того, для формирования культуры безопасного поведения детей вблизи энергообъектов реализуется корпоративный проект "Лампочкины" (https://vk.com/masha_lampochkina). Это мультипликационный сериал, персонажи которого в доступной форме рассказывают об основных правилах обращения с электричеством.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5