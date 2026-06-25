Свыше 800 школьников Поволжья приняли участие в уроках по электробезопасности, которые организовали "Россети"

Специалисты филиала ПАО "Россети" — МЭС Волги подвели итоги работы по предупреждению детского электротравматизма. С начала учебного года энергетики провели 38 уроков для школьников из девяти регионов Поволжья.

Учащимся рассказали о правилах обращения с электроприборами в быту, мерах предосторожности при нахождении вблизи линий электропередачи и подстанций, о значении предупреждающих знаков. Особый интерес у ребят вызвала практическая часть занятий. С помощью робота-тренажера они освоили навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшему от воздействия электрического тока.

Такие уроки также являются важным направлением профориентационной работы Группы "Россети". Школьники попробовали себя в роли электромонтеров: примерили диэлектрические перчатки, дугостойкую форму и каску. Ребята узнали много нового о значимости труда энергетиков и роли компании в обеспечении стабильного электроснабжения страны.

"Россети" на регулярной основе проводят подобные занятия во всех регионах присутствия. Кроме того, для формирования культуры безопасного поведения детей вблизи энергообъектов реализуется корпоративный проект "Лампочкины" (https://vk.com/masha_lampochkina). Это мультипликационный сериал, персонажи которого в доступной форме рассказывают об основных правилах обращения с электричеством.