В Самарской области продолжается практика выездных совещаний: региональное министерство образования провело стратегическую сессию и проверило ход ремонтных работ в образовательных учреждениях Новокуйбышевска.

В среду, 22 июля, в Новокуйбышевске состоялось выездное совещание, инициированное министерством образования Самарской области. Участниками мероприятия стали 106 директоров образовательных учреждений из Новокуйбышевска, городского округа Кинель, Волжского, Кинельского, Нефтегорского, Большеглушицкого и Большечерниговского районов, а также представители администрации городского округа Новокуйбышевск и регионального минобра.

Выездные встречи в муниципалитетах проводятся на регулярной основе по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Такой формат работы позволяет максимально оперативно и предметно решать возникающие вопросы на местах. Главной темой рабочей поездки стало подведение итогов прошедшего учебного года и обсуждение актуальных вопросов образовательной повестки на 2026/2027 учебный год.

"Сегодня мы говорили и про новые обновлённые образовательные стандарты. В пятом классе вводится новый предмет — духовно-нравственная культура России, очень важный предмет. Обсудили механику выбора предметов на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Для нас приоритет — такие предметы, как физика, химия, математика, биология, информатика, то есть те дисциплины, которые в будущем дают нам специалистов для основных промышленных кластеров региона: машиностроения, авиастроения, газовой, химической и нефтехимической промышленности. И для нас самая главная задача, обозначенная губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым, — сохранить наших выпускников школ в регионе. В Самарской области 26 вузов, 82 техникума и колледжа, что позволяет получить образование по любой специальности", — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

В рамках стратегической сессии для работников образовательной сферы также были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях региона и алгоритмы работы с федеральной информационной системой "Моя школа".

Важным пунктом визита стало посещение образовательных учреждений Новокуйбышевска, где в настоящее время ведется капитальный ремонт. Так, в детском саду "Чебурашка" выполняются работы по устранению предписаний Роспотребнадзора: завершается ремонт в двух группах (замена систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, водоотведения, сантехники, отделка стен, потолков, замена полового покрытия), отремонтирована прачечная, а также обновлены лестничный марш (стены и потолок), коридор и входная зона.

"В Новокуйбышевске мы уже не первый раз за лето с контролем. Такое пристальное внимание гарантирует, что все работы будут выполнены качественно и в срок, и 1 сентября дети войдут в оснащенные современным оборудованием помещения", — прокомментировал Виктор Акопьян.

Глава регионального минобра также подчеркнул, что в этом году комплексные ремонтные работы охватывают образовательные учреждения по всей Самарской области. Финансирование осуществляется за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. До начала нового учебного года запланировано завершение капитального ремонта в 39 образовательных учреждениях, а еще более чем в 200 учреждениях должны быть завершены ремонтные работы.

С 1 по 13 августа по всей России пройдет приемка образовательных учреждений к новому учебному году. В Самарской области в этот период также запланированы выезды с целью мониторинга сроков и качества подготовки в образовательных учреждений к приему учеников.