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Образование Общество

По инициативе президента: в Самарской области проходят дни пересдачи ЕГЭ

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области проходят "президентские" дни пересдачи ЕГЭ. Возможностью улучшить свой результат в этом году решили воспользоваться 2294 выпускника.

Фото: министерство образования СО

Дополнительные дни пересдачи появились по инициативе президента России Владимира Путина и проводятся с 2024 года. Они дают выпускникам возможность пересдать один из ранее сданных предметов, если результат оказался ниже ожидаемого. При этом первый результат аннулируется, а в зачет идет только результат пересдачи.

Самые популярные предметы для пересдачи в 2026 году — это обществознание, русский язык, информатика, профильная математика и химия.

8 июля прошли экзамены по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 9 июля проходят пересдачи базовой и профильной математики, обществознания, истории, биологии, географии и устной части ЕГЭ по иностранным языкам.

"В регионе организовано порядка 20 пунктов проведения экзамена. Во всех них работают педагоги-организаторы, технические специалисты. За ходом проведения экзаменов следят аккредитованные общественные наблюдатели", — сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

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