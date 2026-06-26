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Образование Общество

В Тольятти в этом году завершат строительство школы на 675 мест

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Строительство школы на 675 мест планируют завершить в этом году в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в Министерстве строительства Самарской области. Работы проводятся в ходе реализации нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото: администрация Тольятти

Здание школы общей площадью более 14,7 тыс. кв. м будет переменной этажности — от одного до трех этажей. Проектом предусмотрены учебные кабинеты и лаборатории, актовый и спортивный залы, современные инженерные системы, а также благоустройство и озеленение прилегающей территории. Площадь земельного участка составляет почти 22 тыс. кв. м.

Строительная готовность объекта в настоящее время составляет 72%. Завершение строительно-монтажных работ планируется в 2026 году.

"Учреждение формируется с учетом современных требований к организации образовательного процесса и созданию комфортной и безопасной среды для детей. Реализация проекта позволит повысить доступность качественного общего образования для жителей микрорайона и станет важным шагом в развитии социальной инфраструктуры Тольятти", — отметил глава города Илья Сухих.

Нацпроект "Молодежь и дети" направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе "Приоритет 2030". Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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