Тольяттиазот организовал экскурсию в Центр патриотического воспитания

"Тольяттиазот" организовал для детей сотрудников экскурсию в Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова. Это один из крупнейших образовательных центров страны, специализирующийся на обучении подрастающего поколения военно-морскому делу. Более чем полвека здесь занимаются ранней профессиональной ориентацией, патриотическим воспитанием, а также организацией отдыха и оздоровления учащихся.
Детский морской центр является подшефным учреждением "Тольяттиазота". В свое время предприятие передало в дар специализированное оборудование для занятий спортом, обеспечило материалами для проведения ремонта, а в этом году помогло организовать летнюю оздоровительную кампанию на берегу р. Усы.
В ходе экскурсии гости тренировались вязать морские и туристические узлы, могли постоять за штурвалом корабля, познакомиться с азами военно-морского дела и профессиями, которым обучают в Центре, и сыграть в лазертаг.
Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":
"Экскурсия состоялась в рамках действующей на предприятии социальной программы "Лето с ТОАЗом", которая предусматривает организацию досуга детей сотрудников "Тольяттиазота" в дни каникул. Дети от 4 до 16 лет имеют возможность участвовать в образовательных мероприятиях экологической, духовно-нравственной и патриотической направленности. Организуя такие разноплановые тематические встречи и экскурсии, мы помогаем подрастающему поколению расширить свой кругозор, обрести новых друзей и сделать досуг более насыщенным и плодотворным".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!