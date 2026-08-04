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Общество

Тольяттиазот организовал экскурсию в Центр патриотического воспитания

ТОЛЬЯТТИ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Тольяттиазот" организовал для детей сотрудников экскурсию в Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е.А.Никонова. Это один из крупнейших образовательных центров страны, специализирующийся на обучении подрастающего поколения военно-морскому делу. Более чем полвека здесь занимаются ранней профессиональной ориентацией, патриотическим воспитанием, а также организацией отдыха и оздоровления учащихся.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Детский морской центр является подшефным учреждением "Тольяттиазота". В свое время предприятие передало в дар специализированное оборудование для занятий спортом, обеспечило материалами для проведения ремонта, а в этом году помогло организовать летнюю оздоровительную кампанию на берегу р. Усы.

В ходе экскурсии гости тренировались вязать морские и туристические узлы, могли постоять за штурвалом корабля, познакомиться с азами военно-морского дела и профессиями, которым обучают в Центре, и сыграть в лазертаг.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Экскурсия состоялась в рамках действующей на предприятии социальной программы "Лето с ТОАЗом", которая предусматривает организацию досуга детей сотрудников "Тольяттиазота" в дни каникул. Дети от 4 до 16 лет имеют возможность участвовать в образовательных мероприятиях экологической, духовно-нравственной и патриотической направленности. Организуя такие разноплановые тематические встречи и экскурсии, мы помогаем подрастающему поколению расширить свой кругозор, обрести новых друзей и сделать досуг более насыщенным и плодотворным".

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