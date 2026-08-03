Телебашня в Самаре примет участие в параде иллюминаций в честь 25-летия РТРС

1-13 августа филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" присоединится к параду архитектурно-художественных подсветок высотных объектов РТРС в честь 25-летия предприятия.

В сценарии АХП будут отображены юбилейный логотип — "25 лет РТРС", логотип цифрового эфирного телевидения — "Цифровая бабочка", надпись "Это наше. Это работает!", переливы в брендированных цветах, праздничный фейерверк.

Флагман предприятия — 540-метровая Останкинская телебашня — будет транслировать ролик "Это наше. Это работает" с поздравлением в корпоративных цветах.

В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Черкесска, Ярославля и других городов.