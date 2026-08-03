Телебашня в Самаре примет участие в параде иллюминаций в честь 25-летия РТРС

1-13 августа филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" присоединится к параду архитектурно-художественных подсветок высотных объектов РТРС в честь 25-летия предприятия.
В сценарии АХП будут отображены юбилейный логотип — "25 лет РТРС", логотип цифрового эфирного телевидения — "Цифровая бабочка", надпись "Это наше. Это работает!", переливы в брендированных цветах, праздничный фейерверк.
Флагман предприятия — 540-метровая Останкинская телебашня — будет транслировать ролик "Это наше. Это работает" с поздравлением в корпоративных цветах.
В акции также участвуют башни и мачты Благовещенска, Биробиджана, Великого Новгорода, Грозного, Костромы, Кызыла, Майкопа, Махачкалы, Нальчика, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нижнекамска, Омска, Оренбурга, Перми, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Черкесска, Ярославля и других городов.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!