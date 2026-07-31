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Самарская область — вторая среди регионов России в рейтинге заявочной кампании Знание.Премия — 2026

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общество "Знание" опубликовало промежуточный рейтинг российских регионов, участвующих в проекте. Количество соискателей награды по всей России превысило 5 тысяч. Заявки принимаются до сентября. В борьбу за главную просветительскую награду страны вступили уже 503 просветителя Самарской области — это второе место среди регионов России и первое место по Приволжскому федеральному округу.

Фото: Российское общество "Знание"

Больше всего заявок от региона подано в номинациях "За просветительскую деятельность в образовательной организации", "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества" и "За вклад в просвещение в сфере "Обучение и наставничество".

В номинации "За вклад в просвещение в сфере "Наука и Технологии" Самарскую область представляет проект "Одержимы наукой", реализуемый Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева. Проект рассказывает о молодых ученых и их разработках через научно-популярный контент: видеосериалы, подкасты, лонгриды и новостные материалы. Проект не ограничивается онлайн-контентом — в него входят очные встречи с учеными и обсуждение их разработок с представителями малого бизнеса. В 2025 г. в рамках проекта было создано свыше 200 единиц контента, общий охват составил около 11,6 млн человек. Материалы выходили и транслировались через региональные медиа, а также при участии ЦУР Самарской области и других региональных площадок.

В номинации "За лучший просветительский фильм" Самарскую область представляет документально-просветительский проект "Неочевидная Самара", созданный при участии медиаагентства "Самара 450". Автор и режиссер — Инга Пеннер, журналист и документалист. Проект посвящен малоизвестным страницам истории и архитектуры города и показывает Самару через скрытые детали — старые особняки, дворы, парадные, городские легенды и судьбы людей, связанных с этими местами. В фильмах разбираются исторические сюжеты и городские мифы, включая истории известных самарских семей и событий. За 2025–2026 гг. снято 16 фильмов, которые посмотрели более 89 тыс. человек. Показы фильмов также проходят в городских кинотеатрах — зрители смотрят их на большом экране и обсуждают на встречах после просмотра.

"Пока идет прием заявок на шестой сезон Знание.Премия, мы активно следим за достижениями номинантов прошлых лет. Многие отмечают, что премия стала важным этапом в развитии их проектов: выросло внимание общественности к их деятельности, укрепился авторитет в отрасли, появилась административная поддержка и новые возможности для реализации общественно значимых инициатив. Нашу награду получили уже 144 лауреата со всей России — и мы продолжаем помогать просветителям получить заслуженное признание", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

У соискателей будет возможность получить сертификаты об участии, а также специальные региональные награды. Их вручат лучшему просветителю и просветительскому проекту в каждом регионе.
Федеральный шорт-лист Знание.Премия будет сформирован Экспертным советом, в состав которого войдут представители всех регионов России: государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях. Лауреатов традиционно наградят на торжественной церемонии в Москве при участии первых лиц страны.

Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. Информацию о номинантах и лауреатах Знание.Премия 2021–2025 годов можно найти на сайте.

"Знание" — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.
С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества "Знание" объединило более 32 тысяч человек. Они провели свыше 265 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий "Знания", а также просветительский видеоконтент собрали свыше 5 млрд просмотров.

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