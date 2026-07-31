16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Евро-3" обойдется автовладельцу в 500 тысяч рублей — аналитика ВСК и ГК АвтоСпецЦентр Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу 5G-смартфонов Т2 отменил роуминг уже более чем в 70 странах Под Самарой построят логистический комплекс на участке в 31 га Куда уходит лето: Wink знает, чем заняться в августе

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу 5G-смартфонов

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Интерес россиян к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения продолжает расти. В Самарской области число гаджетов с поддержкой 5G за год увеличилось на 33%. Регион закрепился в числе лидеров по доле владельцев таких устройств, выяснили аналитики МегаФона, изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра.

При этом по темпу прироста смартфонов на сети с поддержкой 5G год к году лидируют Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%). В Самарской области этот показатель составил 33%.

На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, на сети МегаФона самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. Смартфонами этого вендора сегодня пользуется почти половина абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.

В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Значительно в этом году выросла доля Vivo — количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.

Вместе с тем самыми продаваемым брендом мобильных телефонов с функцией поддержки 5G в объединённой розничной сети МегаФона и Yota стал Xiaomi — порядка половины от общей доли продаж таких устройств. Наибольшей популярностью пользуется модель Xiaomi Redmi Note15Pro на 512 ГБ в ценовом сегменте — от 26 до 52 тысяч рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 26 июля 2026 15:52 Революция в экономике: как цифровые платформы меняют бизнес и людей

... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2