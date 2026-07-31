Самарская область вошла в топ-10 регионов по числу 5G-смартфонов

Интерес россиян к смартфонам с поддержкой сетей пятого поколения продолжает расти. В Самарской области число гаджетов с поддержкой 5G за год увеличилось на 33%. Регион закрепился в числе лидеров по доле владельцев таких устройств, выяснили аналитики МегаФона, изучив данные зарегистрированных в сети девайсов.
Больше других к интернет-сёрфингу на высоких скоростях готовы жители двух столиц. Почти треть всех засветившихся в сети оператора 5G-устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области. Также в топ-10 территорий по доле абонентов попали Самарская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская области, Башкортостан, Дагестан, Краснодарский край и ХМАО-Югра.
При этом по темпу прироста смартфонов на сети с поддержкой 5G год к году лидируют Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%). В Самарской области этот показатель составил 33%.
На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналитиков, на сети МегаФона самым популярным брендом устройств, поддерживающих 5G в России, стал Samsung. Смартфонами этого вендора сегодня пользуется почти половина абонентов из тех, кто выбирает модели с поддержкой сети пятого поколения.
В топ по популярности также вошли Xiaomi, Honor, Realme и Tecno. Значительно в этом году выросла доля Vivo — количество гаджетов на руках абонентов увеличилось в два раза.
Вместе с тем самыми продаваемым брендом мобильных телефонов с функцией поддержки 5G в объединённой розничной сети МегаФона и Yota стал Xiaomi — порядка половины от общей доли продаж таких устройств. Наибольшей популярностью пользуется модель Xiaomi Redmi Note15Pro на 512 ГБ в ценовом сегменте — от 26 до 52 тысяч рублей.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово