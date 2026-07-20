16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 100 км дорог к малым населенным пунктам обновляют в Самарской области по нацпроекту В Самарской области готовность объектов дорожного ремонта по нацпроекту превысила 65% В Волжском районе стартовала укладка верхнего слоя асфальта на ключевом подъезде к селу В Тольятти ремонт дорог выполнен более чем на 60% Самарский минтранс проиграл иск на 3,25 млрд руб. по Обходу Тольятти

Дорожное строительство Транспорт и связь

Более 100 км дорог к малым населенным пунктам обновляют в Самарской области по нацпроекту

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 314
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приводят в нормативное состояние региональные дороги, ведущие к небольшим селам и деревням. Всего в перечне 9 объектов общей протяженностью более 102,6 км. Часть из них уже сдана, работы на остальных продолжаются.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

В Сергиевском районе завершен ремонт дороги "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак" — Красносельское протяженностью 6,68 км. Трасса ведет к селу Красносельское, где зарегистрировано 625 жителей.

В Красноярском районе завершается капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 км. На объекте уже обновлено покрытие, построены тротуары и смонтировано освещение. До конца месяца установят знаки, нанесут разметку и оборудуют остановочные павильоны.
В активной стадии находятся несколько объектов.

В Приволжском районе отремонтирован подъезд к селу Кашпир (0,8 км), осталось нанести разметку. Кроме того, в районе ведется капитальный ремонт трассы "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка протяженностью 19,4 км. Дорога ведет к селу Бестужевка, где проживает около 400 жителей, и включена в план ремонта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас подрядчик укладывает нижний слой асфальтобетона. В дальнейшем здесь появится верхний слой покрытия, будут установлены дорожные знаки, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.

В границах поселка Нижняя Сызрань дополнительно построят тротуары и смонтируют линии уличного освещения. Трасса очень востребована: по ней ходят школьные автобусы, жители добираются до райцентра и работы, а также к паромной переправе через Волгу.

"По этим дорогам я езжу почти каждый день — в Бестужевку, Кашпир, к переправе. Раньше это была просто беда: ямы, колейность, особенно после дождей. Времени на дорогу уходило много — по такой дороге не разгонишься, да и машина страдает. Хорошо, что наконец взялись за ремонт", — говорит водитель, регулярно выполняющий рейсы в Приволжском районе, Усман Нугайбеков.

В Красноярском районе завершается капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 км. Поселок, где проживает менее 100 человек, не имеет собственной школы, детского сада, аптеки и фельдшерско-акушерского пункта. Именно поэтому трасса становится для местных жителей главной связью с внешним миром — по ней организован подвоз детей в школу, а взрослые добираются до работы и социальных учреждений. На объекте уже обновлено дорожное покрытие, построены тротуары и смонтировано освещение. До конца месяца подрядчик установит знаки, нанесет разметку и оборудует остановочные павильоны.

Кроме того, в Сергиевском и Кошкинском районах на два года рассчитан ремонт трассы "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки. Общая протяженность объекта — 51,7 км. Дорога связывает несколько населенных пунктов, включая села Липовка и Старая Дмитриевка, где в общей сложности проживает порядка 500 человек.

Для жителей малых населенных пунктов, где зачастую нет ни школы, ни фельдшерского пункта, ни аптеки, дорога становится единственной связью с внешним миром. Она обеспечивает доступ к медицинской помощи, образованию, работе и базовым услугам, поэтому ремонт таких трасс — это повышение качества жизни жителей региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

Анатолий Илларионов 20 ноября 2024 12:23 Минтранс рассказал о судьбе проекта реконструкции пр. Карла Маркса в Самаре

Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2