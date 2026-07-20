Более 100 км дорог к малым населенным пунктам обновляют в Самарской области по нацпроекту

В 2026 г. в Самарской области в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" приводят в нормативное состояние региональные дороги, ведущие к небольшим селам и деревням. Всего в перечне 9 объектов общей протяженностью более 102,6 км. Часть из них уже сдана, работы на остальных продолжаются.

В Сергиевском районе завершен ремонт дороги "Сергиевск — Большая Чесноковка" — Кандабулак" — Красносельское протяженностью 6,68 км. Трасса ведет к селу Красносельское, где зарегистрировано 625 жителей.

В Красноярском районе завершается капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 км. На объекте уже обновлено покрытие, построены тротуары и смонтировано освещение. До конца месяца установят знаки, нанесут разметку и оборудуют остановочные павильоны.

В активной стадии находятся несколько объектов.

В Приволжском районе отремонтирован подъезд к селу Кашпир (0,8 км), осталось нанести разметку. Кроме того, в районе ведется капитальный ремонт трассы "Приволжье — Обшаровка" — Бестужевка протяженностью 19,4 км. Дорога ведет к селу Бестужевка, где проживает около 400 жителей, и включена в план ремонта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Сейчас подрядчик укладывает нижний слой асфальтобетона. В дальнейшем здесь появится верхний слой покрытия, будут установлены дорожные знаки, укреплены обочины и нанесена разметка термопластиком.

В границах поселка Нижняя Сызрань дополнительно построят тротуары и смонтируют линии уличного освещения. Трасса очень востребована: по ней ходят школьные автобусы, жители добираются до райцентра и работы, а также к паромной переправе через Волгу.

"По этим дорогам я езжу почти каждый день — в Бестужевку, Кашпир, к переправе. Раньше это была просто беда: ямы, колейность, особенно после дождей. Времени на дорогу уходило много — по такой дороге не разгонишься, да и машина страдает. Хорошо, что наконец взялись за ремонт", — говорит водитель, регулярно выполняющий рейсы в Приволжском районе, Усман Нугайбеков.

В Красноярском районе завершается капитальный ремонт дороги Коммунарский — Яблоневый протяженностью 5,5 км. Поселок, где проживает менее 100 человек, не имеет собственной школы, детского сада, аптеки и фельдшерско-акушерского пункта. Именно поэтому трасса становится для местных жителей главной связью с внешним миром — по ней организован подвоз детей в школу, а взрослые добираются до работы и социальных учреждений. На объекте уже обновлено дорожное покрытие, построены тротуары и смонтировано освещение. До конца месяца подрядчик установит знаки, нанесет разметку и оборудует остановочные павильоны.

Кроме того, в Сергиевском и Кошкинском районах на два года рассчитан ремонт трассы "Сергиевск — Челно-Вершины" — Кошки. Общая протяженность объекта — 51,7 км. Дорога связывает несколько населенных пунктов, включая села Липовка и Старая Дмитриевка, где в общей сложности проживает порядка 500 человек.

Для жителей малых населенных пунктов, где зачастую нет ни школы, ни фельдшерского пункта, ни аптеки, дорога становится единственной связью с внешним миром. Она обеспечивает доступ к медицинской помощи, образованию, работе и базовым услугам, поэтому ремонт таких трасс — это повышение качества жизни жителей региона.