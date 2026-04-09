В Самаре построят еще один участок улицы XXII Партсъезда

Мэрия Самары утвердила новые сроки второй очереди реконструкции улицы XXII Партсъезда. Информация содержится в обновленной программе развития дорог до 2030 года.

Реконструировать собираются участок улицы XXII Партсъезда между Ставропольской и проспектом Карла Маркса протяженностью 1 км 140 метров. Сейчас там проходит частично заасфальтированная, частично грунтовая однополосная дорога.

В программе указано, что на этом участке планируется строительство четырехполосной дороги с разделительной полосой. Также предусмотрено обустройство тротуаров шириной 2,25 метра.

Провести работы планируют в 2029-2030 годах. Объем финансирования пока определили на уровне 517 млн рублей. В том числе 25,8 млн рублей заложили на разработку проекта.

Строительство еще одного участка улицы XXII Партсъезда предусмотрено концепцией развития Безымянки. Проложить дорогу предложили от Заводского шоссе до набережной реки Самары, где предполагается обустроить пляжи.