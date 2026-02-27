На Обводном шоссе в Тольятти продолжается капитальный ремонт по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

В Тольятти продолжается обновление одной из ключевых транспортных артерий — Обводного шоссе. Капитальный ремонт магистрали ведется в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Трасса является одним из основных выездов из города и входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области.

Контракт на проведение работ рассчитан на три года, они стартовали в августе 2025 года. Подрядная организация работает с опережением графика: на двух участках переходящего объекта уже полностью уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству ливневой канализации с накопительными резервуарами и очистными сооружениями. Параллельно подрядчик выполняет ремонт моста через оросительный канал, а также переустройству электросетей с переносом их под землю.

Особое внимание уделяется капремонту мостового сооружения 1969 г. постройки. На объекте демонтирована правая часть моста, движение транспорта организовано по левой стороне. На правой части ведутся работы по забивке свай, армированию и бетонированию. Завершить ремонт планируется к сентябрю текущего года.

Важным этапом стало строительство ливневого коллектора с насосной станцией в районе железнодорожного моста. После завершения этих работ дорожники приступят к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на всем протяжении участка.

"Проектом капитального ремонта предусмотрены и мероприятия для повышения безопасности дорожного движения. В частности, будут построены тротуары, установлены линии наружного освещения, барьерные и пешеходные ограждения, оборудованы карманы для остановок общественного транспорта. На пересечениях с улицами Коммунальной и Новозаводской появятся дополнительные полосы для поворота", — отметил руководитель управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта Самарской области Сергей Морев.

Всего по условиям госконтракта подрядной организации предстоит привести в нормативное состояние 12,15 км Обводного шоссе. Магистраль будет доведена до параметров II технической категории. Завершить капитальный ремонт планируется в 2027 году.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется по поручению президента России Владимира Путина и находится на особом контроле губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Всего в 2026 г. по нацпроекту планируется привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения. Половина этого объема приходится на капитальный ремонт, который предполагает комплексное обновление дорожной одежды и элементов обустройства.